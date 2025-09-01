МАФ на Ланжероне заблокировал выход к морю в Одессе

Кофейня на одесском пляже. Фото: Скриншот

На популярном одесском пляже Ланжерон установили временный киоск, который заблокировал выход к морю. Местные жители и отдыхающие возмущены, ведь раньше здесь играли музыканты на пианино на рассвете для всех желающих. Депутаты же настроены выяснить законность сооружения.

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова.

Заблокированный пляж

Анастасия Большедворова отметила, что каждые выходные пианист играл на Ланжероне бесплатно, создавая атмосферу утреннего релакса. Но на днях на его месте появился МАФ. Люди, которые приходили послушать музыку и полюбоваться рассветом, были вынуждены обходить будку.

"Нельзя просто так ставить будку и перекрывать людям доступ к морю и рассвету. Мы будем выяснять, кто ее установил и соблюдены ли все правила", — заявила депутат.

Большедворова также сообщила, что встретила возле киоска мэра Одессы Геннадия Труханова и главу Одесской ОГА Олега Кипера. Депутатка обмотала МАФ аварийной лентой, чтобы предотвращать несчастные случаи, и добавила, что даже полицейские поддержали инициативу.

Мэр сообщил, что узнал об установлении сооружения по телефону, ведь был в командировке. Он также заявил, что его снесут.

"До ночи МАФа здесь не будет. Я думаю где-то около 8-9 вечера. Я такую задачу поставил и она будет выполнена", — сказал Труханов.

Мэр Геннадий Труханов возле МАФа. Фото: Скриншот

Олег Кипер и депутат Анастасия Большедворова на пляже. Фото: Скриншот

Неизвестный владелец

Народная избранница также сообщила, что несмотря на обращение в департаменты и коммунальные предприятия городского совета, официальной информации о владельце и законности МАФа пока нет.

