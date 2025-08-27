Каролино-Бугаз во время войны: пляжи закрыты из-за минной опасности. Где жить, сколько стоит, как добраться и что заменяет купание.

Закрытый пляж. Фото: Новини.LIVE

Каролино-Бугаз — одна из самых известных точек побережья Одесской области, но этим летом отдых на пляже является опасным. Так подтверждение этому — 10 августа в запрещенной для купания зоне произошел взрыв морской мины — погиб один человек. Однако, несмотря на это люди все равно приезжают и несмотря на запреты посещают пляжи. А социальные сети заполнены предложениями по аренде гостиничных номеров.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько стоит отдых в Каролино-Бугазе на конец августа.

Проезд до Каролино-Бугаза

Тема мобилизации не сходит с повестки дня. На подъездах и в населенных пунктах работают блокпосты, где подтверждают личность и военный учет. У кого нет проблем с документами и постановкой на учет — едет дальше, всех остальных — могут не пропустить или даже задержать.

"Блокпосты по дороге есть, но вас пропустят, мы пришлем вам бронирование и вопросов не должно быть, но это если с документами все нормально, потому что были разы, когда уже бронировали, но к нам не доезжали", — говорит администратор одного из отелей.

Автовокзал на Привозе в Одессе. Фото иллюстративное: odessa.dozor.ua

В целом правило простое: заказ номера не заменяет проверки на блокпостах. Проехать можно, но решение принимают на месте — по документам и цели поездки. Поэтому стоит иметь полный пакет бумаг и планировать дорогу с запасом времени на возможные остановки.

Ситуация с пляжами

Официально купание на побережье Каролино-Бугаза запрещено из-за минной опасности. Но на деле многие все равно идут в воду — несмотря на ленты и таблички. В этом сезоне именно в Каролино-Бугазе зафиксирована гибель одного человека.

"Все купаются, да, у нас свободный доступ к пляжу. Мины то не в Каролино-Бугазе, то в Затоке. Там был огражденный пляж, где запрещено купаться. У нас открытый пляж для купания, его за три года никто не закрывал, все купаются и, слава Богу, без происшествий", — говорит представительница отеля.

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Позиция местных баз отдыха резко контрастирует с официальными предупреждениями и правилами военного времени. Несмотря на "свободный доступ", риски никуда не исчезли, а запрет на купание остается в силе.

Стоимость проживания

Цены под конец сезона падать не собираются: бронирований достаточно, выходные раскупают заранее, поэтому отели не демпингуют. Спрос остается высоким, несмотря на войну и ограничения на море; определенная гибкость в тарифах возможна разве что в будни или на более длинные заезды. В этом срезе мы сравниваем стоимость проживания для семьи из двух взрослых.

Отели в Каролино-Бугазе Фото: скриншот booking.com

Weekend Family Hotel

В верхушке ценового диапазона нашего среза — Weekend Family Hotel, один из самых дорогих вариантов в Каролино-Бугазе. Это формат "все на территории" и сервис: бассейн, ухоженный двор с террасами, зоны отдыха для детей, собственное укрытие на территории комплекса. Номерной фонд ориентирован на пары и семьи, удобен для более длительных заездов — особенно в сезон, когда море официально под запретом и акцент переносится на комфорт и рутину внутри комплекса.

"Стоимость стандартного двухместного номера с видом на море будет стоить 4464 гривны и 250 гривен туристический сбор. Питание у нас не входит в стоимость, но есть кухня общая и кафе поблизости", — говорит администратор базы отдыха.

Отель Weekend Family Hotel Фото: скриншот booking.com

Цены на номера в отеле Фото: скриншот booking.com

ALION HOTEL

Этот отель относится к средне-дорогому ценовому сегменту, формат предусматривает все условия для комфортного проживания на долгосрочный отпуск, большим плюсом этого отеля — есть кафе на территории, где можно полноценно питаться, а также наличие "летней" кухни, где можно готовить самому.

"У нас сейчас бронь только от трех ночей, за стандартный двухместный без вида на море будет 3250 гривен, а за 3 ночи соответственно 9750 гривен. У нас на территории есть кафе от отеля, но питание в стоимость не входит, можно самим готовить", — говорит представитель отеля.

Вид отеля Alion Hotel. Фото: скриншот booking.com

Цена за 3 ночи в отеле Фото: скриншот booking.com

Otel Delfin

Средний ценовой сегмент с базовыми удобствами: в номере — стандартный набор, а кухни нет (пользуются общей). В описании и на фото в Booking видно столовую при отеле и бассейн, но на месте выяснилось, что этим летом столовая не работает, бассейн тоже. Формат фактически самообслуживание как и везде: покупаете продукты и готовите на общей кухне.

"Две тысячи будет стоить двухместный номер, там телевизор, душ, туалет, кондиционер, кухни в номере нет, но есть общая, продукты себе покупаете и готовите сами. Раньше у нас питание было полноценное, но этим летом уже нет. Бассейн не работает", — говорит представительница отеля.

Вид отеля Delfin и бассейн. Фото: скриншот booking.com

Стоимость проживания в отеле. Фото: скриншот booking.com

Гостевой дом "Уют"

Самым дешевым вариантом в нашем срезе — есть гостевой дом "Уют", здесь двухместный номер с холодильником, кондиционером, собственной ванной комнатой обойдется в 770 гривен, но если хочется номер с собственной кухней — придется заплатить 900 гривен за двухместный номер делюкс на двух человек.

"У нас есть все условия, чтобы отдыхать бюджетно. Кухонька есть общая, в номере делюкс есть плита, микроволновка, мангал также есть бесплатный можно пользоваться. До моря пешком 10 минут, но там сейчас запрещено, то это под вашу ответственность", — говорит администратор отеля.

Фото интерьера гостевого дома Фото: скриншот booking.com

Стоимость двухместного номера в отеле. Фото: скриншот booking.com

Отдых в Каролино-Бугазе этим летом — это компромисс между желанием перевести дух и требованиями военного времени. Тарифы держатся высоко, кое-где не ниже довоенных; при этом многие благоустроили территории — бассейны, кафе, укрытия. Но главного здесь не добавить: гарантии безопасности вам никто не даст, море формально закрыто. Даже несмотря на заявления отельеров о "безопасных" пляжах, инциденты с минами в начале августа — прямое доказательство того, что посещение закрытых пляжей — угрожает жизни. Ехать или нет — личное решение, но ответственность за собственную безопасность также личная.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдых в Сергеевке, а также о ситуации с пляжами в Затоке.