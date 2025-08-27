Відео
Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 06:33
Кароліно-Бугаз під час війни: пляжі закриті через мінну небезпеку. Де жити, скільки коштує, як дістатися і що замінює купання.
Закритий пляж. Фото: Новини.LIVE

Кароліно-Бугаз — одна з найвідоміших точок узбережжя Одещини, але цього літа відпочинок на пляжі є небезпечним. Так підтвердження цьому - 10 серпня у забороненій для купання зоні стався вибух морської міни - загинула одна людина. Однак, не дивлячись на це люди все одно приїздять і попри заборони відвідують пляжі. А соціальні мережі заповнені пропозиціями щодо оренди готельних номерів.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштує відпочинок у Кароліно-Бугазі на кінець серпня.

Читайте також:

Проїзд до Кароліно-Бугаза

Тема мобілізації не сходить з порядку денного. На під’їздах та в населених пунктах працюють блокпости, де підтверджують особу і військовий облік. У кого немає проблем з документами та постановкою на облік  — їде далі, всіх інших — можуть не пропустити або навіть затримати.

" Блокпости по дорозі є, але вас пропустять, ми надішлемо вам бронювання і питань не має бути, але це якщо з документами все нормально, бо були рази, коли вже бронювали, але до нас не доїжджали", — каже адміністраторка одного з готелів.

Автовокзал Привоз
Автовокзал на Привозі в Одесі. Фото ілюстративне: odessa.dozor.ua

Загалом правило просте: замовлення номера не замінює перевірки на блокпостах. Проїхати можна, але рішення ухвалюють на місці — за документами й метою поїздки. Тож варто мати повний пакет паперів і планувати дорогу з запасом часу на можливі зупинки.

Ситуація з пляжами

Офіційно купання на узбережжі Кароліно-Бугаза заборонене через мінну небезпеку. Та на ділі чимало людей все одно йдуть у воду — попри стрічки та таблички. Цього сезону саме в Кароліно-Бугазі зафіксовано загибель однієї людини.

"Всі купаються, так, у нас вільний доступ до пляжу. Міни то не в Кароліно-Бугазі, то в Затоці. Там був огороджений пляж, де заборонено купатися. У нас відкритий пляж для купання, його за три роки ніхто не закривав, всі купаються і, слава Богу, без пригод", — каже представниця готелю.

Пляжі
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Позиція місцевих баз відпочинку різко контрастує з офіційними попередженнями та правилами воєнного часу. Попри "вільний доступ", ризики нікуди не зникли, а заборона на купання залишається чинною. 

Вартість проживання

Ціни під кінець сезону падати не збираються: бронювань достатньо, вихідні розкуповують наперед, тож готелі не демпінгують. Попит залишається високим попри війну й обмеження на море; певна гнучкість у тарифах можлива хіба що в будні або на довші заїзди.У цьому зрізі ми порівнюємо вартість проживання для сім’ї з двох дорослих.

Готелі
Готелі у Кароліно-Бугазі. Фото: скриншот booking.com

Weekend Family Hotel

У верхівці цінового діапазону нашого зрізу — Weekend Family Hotel, один із найдорожчих варіантів у Кароліно-Бугазі. Це формат "усе на території" та сервіс: басейн, доглянутий двір із терасами, зони відпочинку для дітей, власне укриття на території комплексу. Номерний фонд орієнтований на пари та сім’ї, зручний для довших заїздів — особливо в сезон, коли море офіційно під забороною і акцент переноситься на комфорт та рутину всередині комплексу.

" Вартість  стандартного двомісного номера з видом на море буде коштувати 4464 гривні та 250 гривень туристичний збір. Харчування у нас не входить у вартість, але є кухня загальна та кафе поблизу", — каже адміністраторка бази відпочинку.

Фото готелю
Готель Weekend Family Hotel. Фото: скриншот booking.com
Ціни
Ціни на номери в готелі. Фото: скриншот booking.com

ALION HOTEL

Цей готель відноситься до середньо-дорогого цінового сегменту, формат передбачає всі умови для комфортного проживання на довгострокову відпустку, великим плюсом цього готелю — є кафе на території, де можна повноцінно харчуватись, а також наявність "літньої" кухні, де можна готувати самому.

" У нас зараз бронь тільки від трьох ночей, за стандартний двомісний без виду на море буде 3250 гривень, а за 3 ночі відповідно 9750 гривень. В нас на території є кафе від готелю, але харчування у вартість не входить, можна самим готувати", — каже представник готелю.

Готель
Вигляд готелю Alion Hotel. Фото: скриншот booking.com
Ціни
Ціна за 3 ночі у готелі. Фото: скриншот booking.com

Otel Delfin

Середній ціновий сегмент із базовими зручностями: у номері — стандартний набір, а кухні немає (користуються спільною). В описі та на фото в Booking видно їдальню при готелі та басейн, але на місці з’ясувалося, що цього літа столова не працює, басейн теж. Формат фактично самообслуговування як і всюди:  купуєте продукти й готуєте на спільній кухні.

"Дві тисячі буде коштувати двомісний номер, там телевізор, душ, туалет, кондиціонер, кухні в номері немає, але є загальна, продукти собі купуєте і готуєте самі. Раніше в нас харчування було повноцінне, але цього літа вже немає. Басейн не працює", — каже представниця готелю.

Готель дельфін
Вигляд готелю Delfin та басейн. Фото: скриншот booking.com
Ціни
Вартість проживання у готелі. Фото: скриншот booking.com

Гостьовий дім "Уют"

Найдешевшим варіантом у нашомі зрізі — є гостьовий дім "Уют", тут двомісний номер з холодильником, кондиціонером, власною ванною кімнатою обійдеться у 770 гривень, але якщо хочеться номер з власною кухнею — доведеться заплатити 900 гривень за двомісний номер делюкс на двох осіб.

"В нас є всі умови, щоб відпочивати бюджетно. Кухонька є загальна, в номері делюкс є плита, мікрохвильовка, мангал також є безкоштовний можна користуватись. До моря пішки 10 хвилин, але там зараз заборонено, то це під вашу відповідальність", — каже адміністратор готелю.

Гостьовий дім
Фото інтер'єру гостьового дому. Фото: скриншот booking.com
Ціни на номер
Вартість двомісного номеру у готелі. Фото: скриншот booking.com

Відпочинок у Кароліно-Бугазі цього літа — це компроміс між бажанням перевести подих і вимогами воєнного часу. Тарифи тримаються високо, подекуди не нижчі за довоєнні; водночас багато хто упорядкував території — басейни, кафе, укриття. Але головного тут не додати: гарантії безпеки вам ніхто не надасть, море формально зачинене. Навіть попри заяви готельєрів про "безпечні" пляжі, інциденти з мінами на початку серпня — прямий доказ того, що відвідування закритих пляжів — загрожує життю. Їхати чи ні — особисте рішення, але відповідальність за власну безпеку також особиста.

Раніше ми писали про те, скільки коштує відпочинок в Сергіївці, а також про ситуацію з пляжами у Затоці.

Одеса пляж Новини Одеси море міни безпека
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
