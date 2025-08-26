Отдых в Одессе - какие цены и развлечения

Море в Одессе. Фото: скриншот из видео отдыхающей

Туристы приехали в Одессу на 4 дня и остановились в одном из самых дорогих отелей города. Отдых оказался незабываемым, однако в целом он стоил супругам 230 тысяч гривен.

Видео с обзором цен на отдыхе распространяется по соцсетям.

Отдых в Одессе

На купе СВ в поезде до Одессы отдыхающие потратили 8640 гривен. Остановились туристы в одном из самых дорогих отелей Одессы, М1, на берегу моря, что обошлось в 149 тысяч гривен. По приезде заказали в номер еды еще на 1500 тысячи.

После обеда люди отправились в аквапарк, в котором траты на все составили 7900 гривен. Вечерний ресторан в греческом стиле также обошелся в 2 тысячи гривен. Столько же стоили и услуги такси в течение дня. Всего за одни сутки было потрачено 177 740 гривен.

На второй день туристы также заказывали коктейли у бассейна и обедали в ресторанах. А вечером посетили зрелищное шоу в дельфинарии. Общий чек на этот раз составил гораздо меньше — 12700 гривен.

На третий день утром отдыхающие поплавали с дельфинами в "Немо", а вечером — посетили парк аттракционов в Одессе. На все это, вместе с обедами в ресторанах ушло 27 700 гривен.

"На четвертый день коктейли и закуски в течение дня обошлись нам в 3200 грн. Гуляли по набережной, ели мороженое за 300 гривен. Кстати, мороженое с лососем это ужас. Вечером посетили атмосферный итальянский ресторан за 2 тысячи гривен. Заказали шоколад и закупились в магазине. В общем потратили за день 10 тысяч 900",— говорит автор видео.

Всего за 4 дня в Одессе отдыхающие потратили 230 тысяч гривен.

