Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 26 вересня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, а опидів синоптики не обіцяють. А вода у морі вздовж узбережжя регіону досі буде відносно прохолодною — на рівні 18-19°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, продовжить опускатись, що може засмутити відпочивальників. Вона буде триматися на рівні 18-19°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °C, а вдень потеплішає до +24...+26 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер — західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16 °C, вдень — від +22 °C до +27°C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

