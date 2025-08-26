Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 26 сентября

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 26 августа, в Одессе будет переменная облачность, а осадков синоптики не обещают. А вода в море вдоль побережья региона до сих пор будет относительно прохладной — на уровне 18-19°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, продолжит опускаться, что может огорчить отдыхающих. Она будет держаться на уровне 18-19°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °C, а днем потеплеет до +24...+26 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер — западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +11...+16 °C, днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

