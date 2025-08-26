Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Елітний відпочинок в Одесі — скільки коштували 4 дні туристам

Елітний відпочинок в Одесі — скільки коштували 4 дні туристам

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 13:32
Відпочинок в Одесі - які ціни та розваги
Море в Одесі. Фото: скріншот з відео відпочивальниці

Туристи приїхали в Одесу на 4 дні та зупинилися в одному з найдорожчих готелів міста. Відпочинок виявився незабутнім, однак загалом він коштував подружжю 230 тисяч гривень.

Відео з оглядом цін на відпочинку шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Відпочинок в Одесі

На купе СВ у потягу до Одеси відпочивальники витратили 8640 гривень. Зупинилися туристи в одному з найдорожчих готелів Одеси, М1, на березі моря, що обійшлося у 149 тисяч гривень. По приїзді замовили у номер їжі ще на 1500 тисячі.

Після обіду люди вирушили в аквапарк, у якому трати на все склали 7900 гривень. Вечірній ресторан у грецькому стилі також обійшовся у 2 тисячі гривень. Стільки ж коштували і послуги таксі протягом дня. Загалом за одну добу було витрачено 177 740 гривень.

На другий день туристи також замовляли коктейлі біля басейну та обідали у ресторанах. А ввечері відвідали видовищне шоу у дельфінарії. Загальний чек на цей раз склав набагато менше — 12700 гривень.

Третього дня вранці відпочивальники поплавали із дельфінами у "Немо", а ввечері — відвідали парк атракціонів в Одесі. На все це, разом із обідами у ресторанах уйшло 27 700 гривень.

"На четвертий день коктейлі та закуски протягом дня обійшлися нам у 3200 грн. Гуляли набережної, їли морозиво за 300 гривень. До речі, морозиво з лососем це жах. Вечером відвідали атмосферний італійський ресторан за 2 тисячі гривень. Замовили шоколад та закупилися у магазині. Загалом витратили за день 10 тисяч 900",— каже авторка відео.

Загалом за 4 дні в Одесі відпочивальники витратили 230 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні. А також про те, яка вода у морі сьогодні.

Одеса пляж курорти Новини Одеси туризм
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації