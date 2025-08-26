Відпочинок в Одесі - які ціни та розваги

Море в Одесі. Фото: скріншот з відео відпочивальниці

Туристи приїхали в Одесу на 4 дні та зупинилися в одному з найдорожчих готелів міста. Відпочинок виявився незабутнім, однак загалом він коштував подружжю 230 тисяч гривень.

Відео з оглядом цін на відпочинку шириться соцмережами.

Відпочинок в Одесі

На купе СВ у потягу до Одеси відпочивальники витратили 8640 гривень. Зупинилися туристи в одному з найдорожчих готелів Одеси, М1, на березі моря, що обійшлося у 149 тисяч гривень. По приїзді замовили у номер їжі ще на 1500 тисячі.

Після обіду люди вирушили в аквапарк, у якому трати на все склали 7900 гривень. Вечірній ресторан у грецькому стилі також обійшовся у 2 тисячі гривень. Стільки ж коштували і послуги таксі протягом дня. Загалом за одну добу було витрачено 177 740 гривень.

На другий день туристи також замовляли коктейлі біля басейну та обідали у ресторанах. А ввечері відвідали видовищне шоу у дельфінарії. Загальний чек на цей раз склав набагато менше — 12700 гривень.

Третього дня вранці відпочивальники поплавали із дельфінами у "Немо", а ввечері — відвідали парк атракціонів в Одесі. На все це, разом із обідами у ресторанах уйшло 27 700 гривень.

"На четвертий день коктейлі та закуски протягом дня обійшлися нам у 3200 грн. Гуляли набережної, їли морозиво за 300 гривень. До речі, морозиво з лососем це жах. Вечером відвідали атмосферний італійський ресторан за 2 тисячі гривень. Замовили шоколад та закупилися у магазині. Загалом витратили за день 10 тисяч 900",— каже авторка відео.

Загалом за 4 дні в Одесі відпочивальники витратили 230 тисяч гривень.

