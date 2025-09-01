Відео
Головна Одеса Скандал в Одесі — на пляжі встановили чергову будку

Скандал в Одесі — на пляжі встановили чергову будку

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:40
МАФ на Ланжероні заблокував вихід до моря в Одесі
Кав'ярня на одеському пляжі. Фото: Скріншот

На популярному одеському пляжі Ланжерон встановили тимчасовий кіоск, який заблокував вихід до моря. Місцеві мешканці та відпочивальники обурені, адже раніше тут грали музиканти на піаніно на світанку для всіх охочих. Депутати ж налаштовані з’ясувати законність споруди.

Про це повідомила депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова.

Читайте також:

Заблокований пляж

Анастасія Большедворова зазначила, що кожні вихідні піаніст грав на Ланжероні безкоштовно, створюючи атмосферу ранкового релаксу. Та днями на його місці з’явився МАФ. Люди, які приходили послухати музику та помилуватися світанком, були змушені обходити будку.

"Не можна просто так ставити будку і перекривати людям доступ до моря та світанку. Ми будемо з’ясовувати, хто її встановив і чи дотримані всі правила", — заявила депутатка.

Большедворова також повідомила, що зустріла біля кіоску мера Одеси Геннадія Труханова та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера. Депутатка обмотала МАФ аварійною стрічкою, щоб запобігати нещасним випадкам, та додала, що навіть поліцейські підтримали ініціативу.

Мер повідомив, що дізнався про встановлення споруди телефоном, адже був у відрядженні. Він також заявив, що його знесуть.

"До ночі МАФу тут не буде. Я думаю десь близько 8-9 вечора. Я таке завдання поставив і воно буде виконане", — сказав Труханов.

Одеса
Мер Геннадій Труханов біля МАФу. Фото: Скріншот
Одеса
Олег Кіпер та депутатка Анастасія Большедворова на пляжі. Фото: Скріншот

Невідомий власник

Народна обраниця також повідомила, що попри звернення до департаментів та комунальних підприємств міської ради, офіційної інформації про власника та законність МАФу поки немає.

Нагадаємо, ми писали скільки коштує відпочинок у Кароліно-Бугазі. Також ми повідомляли, що елітний відпочинок в Одесі обійдеться у понад 200 тисяч гривень.

Одеса пляж Одеська область Новини Одеси море
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
