Нафтова пляма в Чорному морі досягла 350 км² біля Криму

У Чорному морі зафіксували масштабний витік нафтопродуктів біля Новоросійська. За кілька днів площа забруднення зросла з 40 до 350 квадратних кілометрів. Пляма рухається в бік окупованого Криму та може дістатися узбережжя.



Про це повідомили журналісти видання "Кримський вітер".

Що відомо

Спершу, за даними супутників, площа плями складала близько 40 квадратних кілометрів. Згодом вона зросла до 75, а нині — до рекордних 350 квадратних кілометрів. Еколог Сергій Станічний, який співпрацює з морською спецслужбою РФ заявив, що в його практиці такого масштабного забруднення ще не було. За його оцінкою, в море вилилося щонайменше 10 тонн нафтопродуктів.



Пляма зараз локалізується західніше Анапи. Існує ризик, що частина нафтопродуктів винесе на берег північніше цього курортного міста. При цьому основна маса забруднення рухається в напрямку Криму, проходячи південніше Керченської протоки.

