Головна Одеса Екологічна катастрофа біля Криму знову викид нафти

Екологічна катастрофа біля Криму знову викид нафти

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:33
Нафтова пляма в Чорному морі досягла 350 км² біля Криму
Мазутна пляма на піску. Фото ілюстративне: рос.ЗМІ

У Чорному морі зафіксували масштабний витік нафтопродуктів біля Новоросійська. За кілька днів площа забруднення зросла з 40 до 350 квадратних кілометрів. Пляма рухається в бік окупованого Криму та може дістатися узбережжя.

Про це повідомили журналісти видання "Кримський вітер".

Що відомо

Спершу, за даними супутників, площа плями складала близько 40 квадратних кілометрів. Згодом вона зросла до 75, а нині — до рекордних 350 квадратних кілометрів. Еколог Сергій Станічний, який співпрацює з морською спецслужбою РФ заявив, що в його практиці такого масштабного забруднення ще не було. За його оцінкою, в море вилилося щонайменше 10 тонн нафтопродуктів.

Пляма зараз локалізується західніше Анапи. Існує ризик, що частина нафтопродуктів винесе на берег північніше цього курортного міста. При цьому основна маса забруднення рухається в напрямку Криму, проходячи південніше Керченської протоки.

Читайте також:
Одеса
Довжина нафтової плями. Фото: Кримський вітер
Одеса
Площа забруднення моря. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, ми писали, що на одному з одеських пляжів встановили МАФ, який перешкоджав доступу до моря. Також ми писали, що ціни на нафту у РФ стрімко падають.
 

 

Одеса Крим Одеська область нафта море
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
