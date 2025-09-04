Відео
Головна Одеса Захист Кримського мосту від ударів — Україна знищує ППО росіян

Захист Кримського мосту від ударів — Україна знищує ППО росіян

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 16:22
ВМС про кримський міст і тактику атак дронами РФ
Кримський міст. Фото: Reuters

Кримський міст залишається важливим для Росії насамперед як символ окупації, а не лише як транспортний вузол. Окупанти підтримують навколо нього щільну систему ППО та намагаються захищати будь-якою ціною.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Кримський міст

За словами Дмитра Плетенчука, росіяни намагаються всіма силами утримати кримський міст. Він додав, що щільність ППО навколо мосту залишається дуже високою. Однак незалежно від того, скільки засобів протиповітряної оборони знищується Україною, окупанти намагаються цей рівень максимально підтримувати.

"Можна посилювати його оборону до нескінченності. Хоча бронепотяг уже не можна загнати, він важкий. Залізнична гілка мосту, мабуть, цього не витримає. Але решту, зокрема цивільних, які пересуваються там незаконно, вони пропускають", — пояснив речник ВМС.

Атаки дронами

Плетенчук також зазначив, що Росія часто використовує Одещину як транзитну зону, обираючи маршрут саме з моря, щоб скоротити відстань до цілей. Крім того, часто у морі йде накопичення дронів, щоб потім завдати масованого, щільного удару.

"Це така тактика мух — зібратися в купу. Чим більша купа, тим більша ймовірність вижити. Те саме і в них: масово заходять з моря, бо там тримати оборону важче. На суходолі це робити легше, а в морі нескінченну кількість засобів не розмістиш. Тому вони розраховують, що хоч частина зможе прорватися", — зазначив він.

Нагадаємо, ми писали, що у Чорному морі помітили нову нафтову пляму, яка курсує до Криму. Також ми писали, що головна мета атак на Крим — це знищення ППО та радарів.

Одеса Крим Одеська область Кримський міст море атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
