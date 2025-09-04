Обстрел Одесской области: ракеты рф разрушили склад с зерном

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: прокуратура

Днем, 4 сентября, Россия обстреляла Белгород-Днестровский район двумя баллистическими ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура. На данный момент известно о пострадавшем человеке.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Во время очередной атаки РФ на Одесскую область под вражеским ударом оказался гражданский объект в Белгород-Днестровском районе. Две баллистические ракеты попали в фермерское хозяйство. Взрывы разрушили часть складских помещений, где хранилось зерно. В результате атаки пострадал 53-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу, где он получает необходимую помощь.

На месте работают прокуроры, полицейские и сотрудники СБУ, которые фиксируют военное преступление и собирают доказательства для уголовного производства.

Поврежденное фермерское хозяйство. Фото: прокуратура

Воронка от взрыва. Фото: прокуратура

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе, повреждена гражданская инфраструктура. Также мы сообщали, что оккупанты массированно обстреляли Харьковщину, есть пострадавшие.