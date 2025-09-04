Атака дронов в Одесской области 4 сентября - повреждены предприятия

Последствия атаки в Одесской области — открыто уголовное дело
Ночью, 4 сентября, россияне снова атаковали Одесский район ударными дронами. Повреждена гражданская инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия обстрела.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Последствия обстрела
Ночью россияне направили ударные беспилотники на Одесский район. В результате атаки повреждены помещения нескольких предприятий и восемь гражданских автомобилей. На местах вспыхнули масштабные пожары. В результате удара никто не пострадал.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления. На месте работают все соответствующие службы, которые документируют последствия обстрела.
Напомним, мы писали, что вчера ночью россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. Также мы сообщали, что под ударом РФ на днях оказалось Запорожье, есть пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!