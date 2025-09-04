Видео
Главная Одесса Последствия атаки в Одесской области — открыто уголовное дело

Последствия атаки в Одесской области — открыто уголовное дело

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 09:47
Атака дронов в Одесской области 4 сентября - повреждены предприятия
Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС

Ночью, 4 сентября, россияне снова атаковали Одесский район ударными дронами. Повреждена гражданская инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия обстрела

Ночью россияне направили ударные беспилотники на Одесский район. В результате атаки повреждены помещения нескольких предприятий и восемь гражданских автомобилей. На местах вспыхнули масштабные пожары. В результате удара никто не пострадал.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления. На месте работают все соответствующие службы, которые документируют последствия обстрела.

Одеса
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: прокуратура
Одеса
Сгоревший грузовик. Фото: прокуратура

Напомним, мы писали, что вчера ночью россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. Также мы сообщали, что под ударом РФ на днях оказалось Запорожье, есть пострадавшие.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
