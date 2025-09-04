Атака дронов в Одесской области 4 сентября - повреждены предприятия

Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС

Ночью, 4 сентября, россияне снова атаковали Одесский район ударными дронами. Повреждена гражданская инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия обстрела

Ночью россияне направили ударные беспилотники на Одесский район. В результате атаки повреждены помещения нескольких предприятий и восемь гражданских автомобилей. На местах вспыхнули масштабные пожары. В результате удара никто не пострадал.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления. На месте работают все соответствующие службы, которые документируют последствия обстрела.

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: прокуратура

Сгоревший грузовик. Фото: прокуратура

Напомним, мы писали, что вчера ночью россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. Также мы сообщали, что под ударом РФ на днях оказалось Запорожье, есть пострадавшие.