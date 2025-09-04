Атака дронів на Одещині 4 вересня — пошкоджені підприємства

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС

Вночі 4 вересня росіяни знову атакували Одеський район ударними дронами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки обстрілу

Вночі росіяни спрямували ударні безпілотники на Одеський район. Внаслідок атаки пошкоджені приміщення кількох підприємств та вісім цивільних автомобілів. На місцях спалахнули масштабні пожежі. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. На місці працюють усі відповідні служби, які документують наслідки обстрілу.

Наслідки атаки на Одещину. Фото: прокуратура

Згоріла вантажівка. Фото: прокуратура

