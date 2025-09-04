Відео
Головна Одеса Наслідки атаки на Одещину — відкрито кримінальну справу

Наслідки атаки на Одещину — відкрито кримінальну справу

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 09:47
Атака дронів на Одещині 4 вересня — пошкоджені підприємства
Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС

Вночі 4 вересня росіяни знову атакували Одеський район ударними дронами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Наслідки обстрілу

Вночі росіяни спрямували ударні безпілотники на Одеський район. Внаслідок атаки пошкоджені приміщення кількох підприємств та вісім цивільних автомобілів. На місцях спалахнули масштабні пожежі. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. На місці працюють усі відповідні служби, які документують наслідки обстрілу.

Одеса
Наслідки атаки на Одещину. Фото: прокуратура
Одеса
Згоріла вантажівка. Фото: прокуратура

Нагадаємо, ми писали, що вчора вночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру України. Також ми повідомляли, що під ударом РФ днями опинилося Запоріжжя, є постраждалі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
