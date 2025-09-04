Удар дронами по Одесі 4 вересня — спалахнула пожежа

Нічна атака на Одесу — від атаки дронів виникла масштабна пожежа
Вночі, 4 вересня, над Одесою знову пролунали вибухи — російські війська завдали удару безпілотниками по території міста. Внаслідок атаки зайнялося складське приміщення, пошкоджено вантажний автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
В Одесі виникла пожежа через атаку БпЛА
За повідомленням ДСНС України, на місце події оперативно прибули рятувальники.
До ліквідації загоряння залучили понад 40 осіб — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділу Нацгвардії та добровольців. Завдяки їхнім діям пожежу вдалося швидко локалізувати й повністю загасити.
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Росія також завдала масованого удару по Україні, застосувавши безпілотники та ракети. Удар прокоментував президент Володимир Зеленський.
Читайте Новини.LIVE!