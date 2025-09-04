Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічна атака на Одесу — від атаки дронів виникла масштабна пожежа

Нічна атака на Одесу — від атаки дронів виникла масштабна пожежа

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 07:47
Удар дронами по Одесі 4 вересня — спалахнула пожежа
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС України

Вночі, 4 вересня, над Одесою знову пролунали вибухи — російські війська завдали удару безпілотниками по території міста. Внаслідок атаки зайнялося складське приміщення, пошкоджено вантажний автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС

Реклама
Читайте також:

В Одесі виникла пожежа через атаку БпЛА

Одеса пожежа
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

За повідомленням ДСНС України, на місце події оперативно прибули рятувальники.

ДСНС Одеси
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації загоряння залучили понад 40 осіб — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділу Нацгвардії та добровольців. Завдяки їхнім діям пожежу вдалося швидко локалізувати й повністю загасити.

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Росія також завдала масованого удару по Україні, застосувавши безпілотники та ракети. Удар прокоментував президент Володимир Зеленський. 

Одеса пожежа ДСНС вибух обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації