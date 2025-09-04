Удар дронами по Одессе 4 сентября — вспыхнул пожар

Ночная атака на Одессу — от атаки дронов возник масштабный пожар
Ночью, 4 сентября, над Одессой снова прогремели взрывы — российские войска нанесли удар беспилотниками по территории города. В результате атаки загорелось складское помещение, поврежден грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В Одессе возник пожар из-за атаки БпЛА
По сообщению ГСЧС Украины, на место происшествия оперативно прибыли спасатели.
К ликвидации возгорания привлекли более 40 человек — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Нацгвардии и добровольцев. Благодаря их действиям пожар удалось быстро локализовать и полностью потушить.
Напомним, вчера, 3 сентября, Россия также нанесла массированный удар по Украине, применив беспилотники и ракеты. Удар прокомментировал президент Владимир Зеленский.
