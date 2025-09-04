Видео
Главная Одесса Ночная атака на Одессу — от атаки дронов возник масштабный пожар

Ночная атака на Одессу — от атаки дронов возник масштабный пожар

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 07:47
Удар дронами по Одессе 4 сентября — вспыхнул пожар
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Украины

Ночью, 4 сентября, над Одессой снова прогремели взрывы — российские войска нанесли удар беспилотниками по территории города. В результате атаки загорелось складское помещение, поврежден грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте также:

В Одессе возник пожар из-за атаки БпЛА

Одеса пожежа
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

По сообщению ГСЧС Украины, на место происшествия оперативно прибыли спасатели.

ДСНС Одеси
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации возгорания привлекли более 40 человек — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Нацгвардии и добровольцев. Благодаря их действиям пожар удалось быстро локализовать и полностью потушить.

Напомним, вчера, 3 сентября, Россия также нанесла массированный удар по Украине, применив беспилотники и ракеты. Удар прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Одесса пожар ГСЧС взрыв обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
