Как выглядит Одесское кладбище после российской атаки (фото)

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:38
Атака шахедами по Одессе: повреждено городское кладбище
Поврежденные обстрелом памятники. Фото: соцсети

Ночью 4 сентября Одессу снова атаковали дронами-камикадзе. В результате удара повреждено кладбище и объекты инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал, однако нанесен значительный материальный ущерб.

Фото с последствиями атаки появилось в соцсетях.

Последствия атаки

В ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одессу ударными дронами типа "Shahed". Часть беспилотников сбили силы ПВО, однако зафиксировано несколько попаданий. Кроме поврежденных помещений предприятий повреждено одно из кладбищ в Пересыпском районе города. По предварительной информации, жертв и раненых среди гражданских нет.

Одеса
Последствия пожара возле забора. Фото: соцсети.
Одеса
Вход на кладбище. Фото: соцсети

На кладбище повреждены несколько надгробий. Кроме того, пострадал и забор. На местах возникли небольшие пожары.

Одеса
Последствия пожара возле памятников. Фото: соцсети
Одеса
Поврежденные надгробия. Фото: соцсети

Напомним, мы писали, что в результате ночной атаки в Одесской области возникли масштабные пожары. Также мы сообщали, что вчера, 3 сентября, Россия нанесла массированный удар по Украине.

Одесса Одесская область Новости Одессы дрон Шахид-136 атака новости
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
