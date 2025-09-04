Атака шахедами по Одесі: пошкоджено міське кладовище

Пошкоджені обстрілом пам'ятники. Фото: соцмережі

Вночі 4 вересня Одесу знову атакували дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено кладовище та об’єкти інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав, проте завдано значної матеріальної шкоди.

Фото з наслідками атаки з'явилося у соцмережах.

Наслідки атаки

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одесу ударними дронами типу "Shahed". Частину безпілотників збили сили ППО, однак зафіксовано кілька влучань. Крім пошкоджених приміщень підприємств пошкоджено одне з кладовищ у Пересипському районі міста. За попередньою інформацією, жертв та поранених серед цивільних немає.

Наслідки пожежі біля паркану. Фото: соцмережі.

Вхід на цвинтар. Фото: соцмережі

На кладовищі пошкоджено кілька надгробків. Крім того, постраждав й паркан. На місцях виникли невеликі пожежі.

Наслідки пожежі біля пам'ятників. Фото: соцмережі

Пошкоджені надгробки. Фото: соцмережі

Нагадаємо, ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одещину виникли масштабні пожежі. Також ми повідомляли, що вчора, 3 вересня, Росія завдала масованого удару по Україні.