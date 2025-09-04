Відео
Головна Одеса Як виглядає Одеський цвинтар після російської атаки (фото)

Як виглядає Одеський цвинтар після російської атаки (фото)

Дата публікації: 4 вересня 2025 14:38
Атака шахедами по Одесі: пошкоджено міське кладовище
Пошкоджені обстрілом пам'ятники. Фото: соцмережі

Вночі 4 вересня Одесу знову атакували дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено кладовище та об’єкти інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав, проте завдано значної матеріальної шкоди.

Фото з наслідками атаки з'явилося у соцмережах.

Наслідки атаки

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одесу ударними дронами типу "Shahed". Частину безпілотників збили сили ППО, однак зафіксовано кілька влучань. Крім пошкоджених приміщень підприємств пошкоджено одне з кладовищ у Пересипському районі міста. За попередньою інформацією, жертв та поранених серед цивільних немає.

Одеса
Наслідки пожежі біля паркану. Фото: соцмережі.
Одеса
Вхід на цвинтар. Фото: соцмережі

На кладовищі пошкоджено кілька надгробків. Крім того, постраждав й паркан. На місцях виникли невеликі пожежі.

Одеса
Наслідки пожежі біля пам'ятників. Фото: соцмережі
Одеса
Пошкоджені надгробки. Фото: соцмережі

Нагадаємо, ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одещину виникли масштабні пожежі. Також ми повідомляли, що вчора, 3 вересня, Росія завдала масованого удару по Україні.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрон Шахід-136 атака новини
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
