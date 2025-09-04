Відео
Росія обстріляла Одещину ракетами — є постраждалий (фото)

Дата публікації: 4 вересня 2025 15:41
Обстріл Одещини: ракети рф зруйнували склад із зерном
Наслідки атаки на Одещину. Фото: прокуратура

Вдень, 4 вересня, Росія обстріляла Білгород-Дністровський район двома балістичними ракетами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про постраждалу людину.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки атаки

Під час чергової атаки РФ на Одещину під ворожим ударом опинився цивільний об’єкт у Білгород-Дністровському районі. Дві балістичні ракети влучили у фермерське господарство. Вибухи зруйнували частину складських приміщень, де зберігалося зерно. Унаслідок атаки постраждав 53-річний чоловік. Його з травмами доправили до лікарні, де він отримує необхідну допомогу.

На місці працюють прокурори, поліцейські та співробітники СБУ, які фіксують воєнний злочин та збирають докази для кримінального провадження.

Одеса
Пошкоджене фермерське господарство. Фото: прокуратура
Одеса
Вирва від вибуху. Фото: прокуратура

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одесу дронами-камікадзе, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також ми повідомляли, що окупанти масовано обстріляли Харківщину, є постраждалі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
