Андрей Рыженко объяснил, как украинские дроны изменили тактику флота РФ

Корабль запускает ракету.

Атаки украинских морских дронов изменили поведение российских кораблей в Черном море. Теперь они редко выходят на длительные рейды и стараются избегать риска атаки беспилотников, такая тактика усложняет работу украинским военным.

Об этом в эфире национального телемарафона "Ми — Україна" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Почему Россия не выводит корабли в Черное море

По его словам, военные продолжают бить по российским объектам в Крыму и на море. Это заставило черноморский флот РФ кардинально изменить свою тактику. Если раньше корабли неделями могли находиться в открытом море, то сейчас они стараются действовать максимально быстро и осторожно.

"Они в море выходят, но сейчас гораздо более осторожны. Если корабль выходит на внешний рейд, запускает ракеты и сразу возвращается — это три-четыре часа максимум", — отметил Рыженко.

Новая тактика усложняет работу военным

В то же время он отметил, что такая тактика усложняет уничтожение российских кораблей. Ведь украинским морским дронам нужно значительно больше времени, чтобы достичь вражеских баз.

"Морской дрон идет, например, в Новороссийск почти 24 часа. Если даже будет информация о цели, очень трудно успеть найти и поразить ее в этот промежуток времени. А крылатая ракета долетает туда за 25 минут", — пояснил Рыженко.

Кроме того, россияне активно работают над защитой своих кораблей. Они привлекают различные силы, чтобы выявлять и перехватывать украинские дроны еще на переходе.

"Они очень много вложили усилий, чтобы наши дроны обнаружить и перехватить. Для этого применяют авиацию и небольшие катера, такие как "Раптор" или "Речонок". Даже дроны используют, чтобы уничтожать наши аппараты", — отметил военный эксперт.

Сколько кораблей в порту Новороссийска

По словам эксперта, сейчас у россиян есть почти десяток кораблей, с которых они бьют по Украине. Несмотря на это, украинские военные продолжают адаптироваться и искать новые тактические решения.

"В Новороссийске сейчас сосредоточены пять ракетных кораблей и три подводные лодки. Они продолжают обстреливать нашу территорию. Наши военные адаптируются и ищут новые пути, как эту угрозу нейтрализовать", — подытожил Рыженко.

Напомним, во временно оккупированном Крыму был поражен коммуникационный узел черноморского флота РФ, который обеспечивал управление его подразделениями. Также мы писали, что Россия вынуждена периодически выводить свои корабли из Новороссийска из-за опасности атак.