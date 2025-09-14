Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Российский флот в Черном море сменил тактику — какая опасность

Российский флот в Черном море сменил тактику — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 12:45
Андрей Рыженко объяснил, как украинские дроны изменили тактику флота РФ
Корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: росСМИ

Атаки украинских морских дронов изменили поведение российских кораблей в Черном море. Теперь они редко выходят на длительные рейды и стараются избегать риска атаки беспилотников, такая тактика усложняет работу украинским военным.

Об этом в эфире национального телемарафона "Ми — Україна" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Реклама
Читайте также:

Почему Россия не выводит корабли в Черное море

По его словам, военные продолжают бить по российским объектам в Крыму и на море. Это заставило черноморский флот РФ кардинально изменить свою тактику. Если раньше корабли неделями могли находиться в открытом море, то сейчас они стараются действовать максимально быстро и осторожно.

"Они в море выходят, но сейчас гораздо более осторожны. Если корабль выходит на внешний рейд, запускает ракеты и сразу возвращается — это три-четыре часа максимум", — отметил Рыженко.

Новая тактика усложняет работу военным

В то же время он отметил, что такая тактика усложняет уничтожение российских кораблей. Ведь украинским морским дронам нужно значительно больше времени, чтобы достичь вражеских баз.

"Морской дрон идет, например, в Новороссийск почти 24 часа. Если даже будет информация о цели, очень трудно успеть найти и поразить ее в этот промежуток времени. А крылатая ракета долетает туда за 25 минут", — пояснил Рыженко.

Кроме того, россияне активно работают над защитой своих кораблей. Они привлекают различные силы, чтобы выявлять и перехватывать украинские дроны еще на переходе.

"Они очень много вложили усилий, чтобы наши дроны обнаружить и перехватить. Для этого применяют авиацию и небольшие катера, такие как "Раптор" или "Речонок". Даже дроны используют, чтобы уничтожать наши аппараты", — отметил военный эксперт.

Сколько кораблей в порту Новороссийска

По словам эксперта, сейчас у россиян есть почти десяток кораблей, с которых они бьют по Украине. Несмотря на это, украинские военные продолжают адаптироваться и искать новые тактические решения.

"В Новороссийске сейчас сосредоточены пять ракетных кораблей и три подводные лодки. Они продолжают обстреливать нашу территорию. Наши военные адаптируются и ищут новые пути, как эту угрозу нейтрализовать", — подытожил Рыженко.

Напомним, во временно оккупированном Крыму был поражен коммуникационный узел черноморского флота РФ, который обеспечивал управление его подразделениями. Также мы писали, что Россия вынуждена периодически выводить свои корабли из Новороссийска из-за опасности атак.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы дроны угроза кораблей
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации