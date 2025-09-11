Российские корабли бегут из Новороссийска из-за атак

Порт в Новороссийске. Фото: росСМИ

Россия вынуждена периодически выводить свои корабли из Новороссийска из-за опасности атак. Защита портов и Крымского моста уже максимально усилена, но тактика агрессора не меняется.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Защита кораблей

Россия пытается сохранить свои корабли и инфраструктуру, в частности в порту Новороссийска и возле Крымского моста. По его словам, оккупанты знают, что скопление кораблей может стать выгодной целью для Украины, поэтому стараются избегать рисков. Крым прикрыт большим количеством систем ПВО, ведь для России мост и база считаются не только логистическими, но и символическими объектами.

"Усилить эти объекты защиты, видимо, уже невозможно, потому что там стянуто действительно много всего. Но тактика остается неизменной. В случае опасности они покидают порт. Мы наблюдаем это периодически", — отметил Плетенчук.

Плетенчук подчеркнул, что ситуация рано или поздно изменится. Украинские силы продолжают давить на врага и заставляют его действовать в обороне.

