Російські кораблі тікають з Новоросійська через атаки

Росія змушена періодично виводити свої кораблі з Новоросійська через небезпеку атак. Захист портів та Кримського мосту вже максимально посилений, але тактика агресора не змінюється.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Росія намагається зберегти свої кораблі та інфраструктуру, зокрема в порту Новоросійська і біля Кримського мосту. За його словами, окупанти знають, що скупчення кораблів може стати вигідною ціллю для України, тому намагаються уникати ризиків. Крим прикритий великою кількістю систем ППО, адже для Росії міст і база вважаються не лише логістичними, а й символічними об’єктами.

"Посилити ці об'єкти захисту, мабуть, вже неможливо, тому що там стягнуто дійсно багато всього. Але тактика залишається незмінною. У разі небезпеки вони покидають порт. Ми спостерігаємо це періодично", — зазначив Плетенчук.

Плетенчук підкреслив, що ситуація рано чи пізно зміниться. Українські сили продовжують тиснути на ворога і змушують його діяти в обороні.

Нагадаємо, ми писали, що повернення Криму — питання справедливості, заявив Сергій Кислиця. Також ми повідомляли, що Україна знищує російську ППО біля Кримського моста.