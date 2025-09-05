Повернення Криму забезпечить справедливість — Кислиця

Ластівчине гніздо у Криму. Фото: Shutterstock

Питання Криму залишається ключовим для України. Повернення півострова стане відновленням справедливості. Найбільше від окупації постраждав кримськотатарський народ, який зазнає утисків не вперше.

Про це в інтерв'ю "Суспільне Крим" розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Відновлення справедливості

Кислиця підкреслив, що Україна не відмовляється від Криму й продовжує боротися за його звільнення. Він упевнений, що настане день, коли ситуація повернеться до стану 2014 року, і Крим знову буде під контролем українського уряду.

"Я вважаю, що це буде найкраще рішення з економічних, соціальних та політичних міркувань", — наголосив Кислиця.

Він також відзначив, що найбільше від російської окупації постраждав кримськотатарський народ. І тільки повернення Криму під український контроль може забезпечити справедливість для кримських татар, українців та інших народів, які там проживають.

