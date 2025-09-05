Відео
Головна Одеса Україна не відмовляється від Криму — це питання справедливості

Україна не відмовляється від Криму — це питання справедливості

Дата публікації: 5 вересня 2025 19:18
Повернення Криму забезпечить справедливість — Кислиця
Ластівчине гніздо у Криму. Фото: Shutterstock

Питання Криму залишається ключовим для України. Повернення півострова стане відновленням справедливості. Найбільше від окупації постраждав кримськотатарський народ, який зазнає утисків не вперше.

Про це в інтерв'ю "Суспільне Крим" розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Читайте також:

Відновлення справедливості

Кислиця підкреслив, що Україна не відмовляється від Криму й продовжує боротися за його звільнення. Він упевнений, що настане день, коли ситуація повернеться до стану 2014 року, і Крим знову буде під контролем українського уряду.

"Я вважаю, що це буде найкраще рішення з економічних, соціальних та політичних міркувань", — наголосив Кислиця.

Він також відзначив, що найбільше від російської окупації постраждав кримськотатарський народ. І тільки повернення Криму під український контроль може забезпечити справедливість для кримських татар, українців та інших народів, які там проживають.

Нагадаємо, ми писали, що Кримський міст залишається важливим об'єктом для росіян. Також ми писали, що демілітарзація півострову є ключовим завжанням для України.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси Сергій Кислиця окупація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
