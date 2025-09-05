Возвращение Крыма обеспечит справедливость — Кислица

Ласточкино гнездо в Крыму. Фото: Shutterstock

Вопрос Крыма остается ключевым для Украины. Возвращение полуострова станет восстановлением справедливости. Больше всего от оккупации пострадал крымскотатарский народ, который подвергается притеснениям не впервые.

Об этом в интервью "Суспільне Крим" рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Восстановление справедливости

Кислица подчеркнул, что Украина не отказывается от Крыма и продолжает бороться за его освобождение. Он уверен, что наступит день, когда ситуация вернется к состоянию 2014 года, и Крым снова будет под контролем украинского правительства.

"Я считаю, что это будет лучшее решение по экономическим, социальным и политическим соображениям", — подчеркнул Кислица.

Он также отметил, что больше всего от российской оккупации пострадал крымскотатарский народ. И только возвращение Крыма под украинский контроль может обеспечить справедливость для крымских татар, украинцев и других народов, которые там проживают.

