Главная Одесса Демилитаризация Крыма является ключевой задачей для Украины

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:33
Украина постепенно демилитаризует Крым - Братчук об операциях
Дым на Керченском мосту. Фото: Крым.Реалии

Украинские силы постепенно демилитаризуют Крым и готовят удары по ключевым объектам врага. Ведь оккупированный полуостров имеет большое значение для обороны Украины.

Об этом в эфире канала "Голос Крыма" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Демилитаризация Крыма

По словам Сергея Братчука, украинские дроны постоянно пролетают над территорией Крыма атакуя Кубань, Краснодарский край, Ростовщину и Ставрополье. Это важные точки для российской логистики. Украинские силы активно работают над тем, чтобы ограничить возможности врага на юге.

"Наши боевые комарики сейчас пролетают через территорию временно оккупированного Крыма. Это позволяет уничтожать системы ПВО врага и наносить удары по сухопутным объектам", — отметил Братчук.

Он добавил, что освобождение воздушного пространства Крыма позволяет наносить удары по ключевым маршрутам снабжения врага, включая территории Херсонщины и Запорожья.

"Крым проходит свой этап демилитаризации и работа идет активно. Гражданские и оккупанты на полуострове должны быть готовы к дальнейшим действиям украинской армии", — подчеркнул представитель УДА.

Братчук также отметил стратегическое значение Крымского моста, который сейчас имеет больше символическое, чем оперативное значение для Украины. Контроль над полуостровом будет оставаться приоритетом для украинских сил до конца войны.

Напомним, мы писали, что Крымский мост остается важным объектом для россиян. Также мы сообщали, что в Черном море зафиксировали новое нефтяное пятно.

