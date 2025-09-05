Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Демілітаризація Криму є ключовим завданням для України

Демілітаризація Криму є ключовим завданням для України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 16:33
Україна поступово демілітаризує Крим — Братчук про операції
Дим на Керченському мосту. Фото: Крим.Реалії

Українські сили поступово демілітаризують Крим та готують удари по ключових об’єктах ворога. Адже окупований півострів має велике значення для оборони України.

Про це в ефірі каналу "Голос Криму" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Демілітаризація Криму

За словами Сергія Братчука, українські дрони постійно пролітають над територією Криму атакуючи Кубань, Краснодарський край, Ростовщину та Ставропілля. Це важливі точки для російської логістики. Українські сили активно працюють над тим, щоб обмежити можливості ворога на півдні.

"Наші бойові комарики зараз пролітають через територію тимчасово окупованого Криму. Це дозволяє знищувати системи ППО ворога та наносити удари по сухопутних об’єктах", — зазначив Братчук.

Він додав, що звільнення повітряного простору Криму дозволяє завдавати удари по ключових маршрутах постачання ворога, включно з територіями Херсонщини та Запоріжжя.

"Крим проходить свій етап демілітаризації і робота йде активно. Цивільні та окупанти на півострові мають бути готові до подальших дій української армії", — підкреслив речник УДА.

Братчук також відзначив стратегічне значення Кримського мосту, який наразі має більше символічне, ніж оперативне значення для України. Контроль над півостровом залишатиметься пріоритетом для українських сил до кінця війни.

Нагадаємо, ми писали, що Кримський міс залишається важливим об'єктом для росіян. Також ми повідомляли, що у Чорному морі зафіксували нову нафтову пляму.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси Кримський міст атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації