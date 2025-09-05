Україна поступово демілітаризує Крим — Братчук про операції

Дим на Керченському мосту. Фото: Крим.Реалії

Українські сили поступово демілітаризують Крим та готують удари по ключових об’єктах ворога. Адже окупований півострів має велике значення для оборони України.

Про це в ефірі каналу "Голос Криму" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Демілітаризація Криму

За словами Сергія Братчука, українські дрони постійно пролітають над територією Криму атакуючи Кубань, Краснодарський край, Ростовщину та Ставропілля. Це важливі точки для російської логістики. Українські сили активно працюють над тим, щоб обмежити можливості ворога на півдні.

"Наші бойові комарики зараз пролітають через територію тимчасово окупованого Криму. Це дозволяє знищувати системи ППО ворога та наносити удари по сухопутних об’єктах", — зазначив Братчук.

Він додав, що звільнення повітряного простору Криму дозволяє завдавати удари по ключових маршрутах постачання ворога, включно з територіями Херсонщини та Запоріжжя.

"Крим проходить свій етап демілітаризації і робота йде активно. Цивільні та окупанти на півострові мають бути готові до подальших дій української армії", — підкреслив речник УДА.

Братчук також відзначив стратегічне значення Кримського мосту, який наразі має більше символічне, ніж оперативне значення для України. Контроль над півостровом залишатиметься пріоритетом для українських сил до кінця війни.

Нагадаємо, ми писали, що Кримський міс залишається важливим об'єктом для росіян. Також ми повідомляли, що у Чорному морі зафіксували нову нафтову пляму.