ГУР атаковало корабль ЧФ РФ возле Новороссийска

Корабль, который уничтожили ГУР. Фото: скриншот видео

Украинские спецназовцы уничтожили очередную дорогостоящую цель российского флота в Черном море. Возле Новороссийска был атакован дорогостоящий корабль. Меткий удар беспилотника сделал судно непригодным к использованию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Уничтожение корабля

В Черном море спецназовцы ГУР успешно поразили корабль Черноморского флота РФ. Цель была ликвидирована 10 сентября в районе Новороссийска. Уничтоженное судно принадлежало к проекту многофункциональных кораблей MPSV07. Его ввели в эксплуатацию в 2015 году, а стоимость достигает около 60 миллионов долларов. В распоряжении России таких кораблей всего четыре.

Корабль оборудован водолазными комплексами, современными системами разведки и обследования дна. Во время атаки он осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где РФ пытается сохранить остатки своего Черноморского флота.

Украинский боевой дрон попал в мостик управления, где расположено оборудование навигации и связи. В результате удара аппаратура РЕР была уничтожена, а судно выведено из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

