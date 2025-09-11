Видео
Минус один — уничтожен российский корабль разведчик

Минус один — уничтожен российский корабль разведчик

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 09:08
ГУР атаковало корабль ЧФ РФ возле Новороссийска
Корабль, который уничтожили ГУР. Фото: скриншот видео

Украинские спецназовцы уничтожили очередную дорогостоящую цель российского флота в Черном море. Возле Новороссийска был атакован дорогостоящий корабль. Меткий удар беспилотника сделал судно непригодным к использованию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Читайте также:

Уничтожение корабля

В Черном море спецназовцы ГУР успешно поразили корабль Черноморского флота РФ. Цель была ликвидирована 10 сентября в районе Новороссийска. Уничтоженное судно принадлежало к проекту многофункциональных кораблей MPSV07. Его ввели в эксплуатацию в 2015 году, а стоимость достигает около 60 миллионов долларов. В распоряжении России таких кораблей всего четыре.

Корабль оборудован водолазными комплексами, современными системами разведки и обследования дна. Во время атаки он осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где РФ пытается сохранить остатки своего Черноморского флота.

Украинский боевой дрон попал в мостик управления, где расположено оборудование навигации и связи. В результате удара аппаратура РЕР была уничтожена, а судно выведено из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

Напомним, мы писали, что украинские моряки уничтожили вражеский катер. Также мы сообщали, что представитель ВМС заявил, что уничтожение теневого флота РФ лежит в политической плоскости.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
