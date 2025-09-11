Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Мінус один — знищено російський корабель розвідник

Мінус один — знищено російський корабель розвідник

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:08
ГУР атакувало корабель ЧФ РФ біля Новоросійська
Корабель, який знищили ГУР. Фото: скриншот відео

Українські спецпризначенці знищили чергову дорогу ціль російського флоту в Чорному морі. Біля Новоросійська було атаковано дороговартісний корабель. Влучний удар безпілотника зробив судно непридатним до використання.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Реклама
Читайте також:

Знищення корабля

У Чорному морі спецпризначенці ГУР успішно уразили корабель Чорноморського флоту РФ. Ціль була ліквідована 10 вересня в районі Новоросійська. Знищене судно належало до проєкту багатофункціональних кораблів MPSV07. Його ввели в експлуатацію у 2015 році, а вартість сягає близько 60 мільйонів доларів. У розпорядженні Росії таких кораблів лише чотири.

Корабель обладнаний водолазними комплексами, сучасними системами розвідки та обстеження дна. Під час атаки він здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де РФ намагається зберегти залишки свого Чорноморського флоту.

Український бойовий дрон влучив у місток управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку. Внаслідок удару апаратура РЕР була знищена, а судно виведено з ладу та потребуватиме дорогого ремонту.

Нагадаємо, ми писали, що українські моряки знищили ворожий катер. Також ми повідомляли, що речник ВМС заявив, що знищення тіньового флоту РФ лежить у політичній площині.

Одеса корабель Одеська область Новини Одеси флот Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації