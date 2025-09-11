ГУР атакувало корабель ЧФ РФ біля Новоросійська

Корабель, який знищили ГУР. Фото: скриншот відео

Українські спецпризначенці знищили чергову дорогу ціль російського флоту в Чорному морі. Біля Новоросійська було атаковано дороговартісний корабель. Влучний удар безпілотника зробив судно непридатним до використання.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Знищення корабля

У Чорному морі спецпризначенці ГУР успішно уразили корабель Чорноморського флоту РФ. Ціль була ліквідована 10 вересня в районі Новоросійська. Знищене судно належало до проєкту багатофункціональних кораблів MPSV07. Його ввели в експлуатацію у 2015 році, а вартість сягає близько 60 мільйонів доларів. У розпорядженні Росії таких кораблів лише чотири.

Корабель обладнаний водолазними комплексами, сучасними системами розвідки та обстеження дна. Під час атаки він здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де РФ намагається зберегти залишки свого Чорноморського флоту.

Український бойовий дрон влучив у місток управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку. Внаслідок удару апаратура РЕР була знищена, а судно виведено з ладу та потребуватиме дорогого ремонту.

Нагадаємо, ми писали, що українські моряки знищили ворожий катер. Також ми повідомляли, що речник ВМС заявив, що знищення тіньового флоту РФ лежить у політичній площині.