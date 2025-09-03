Відео
Головна Одеса Мінус ще один катер РФ – успішна операція українських моряків

Мінус ще один катер РФ – успішна операція українських моряків

Дата публікації: 3 вересня 2025 14:28
ВМС України знищили катер РФ на Тендрівській косі
Уражений російський катер. Фото: скриншот із відео

Українські військові моряки знищили черговий швидкісний катер противника у Чорному морі. У результаті атаки росіяни не змогли висадити свій десант на південному узбережжі.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Читайте також:

Нищивний удар

За даними ВМС, російське судно намагалося висадити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. У ході операції катер був знищений разом із екіпажем. Семеро загарбників ліквідовано, ще четверо дістали поранення.

Скільки знищено

За час повномасштабного вторгнення українські захисники знищили щонайменше 28 кораблів та катерів ворога. А також потопили 1 підводний човен. Наразі росіяни змушені переховуватися у портах Новоросійська, щоб вберегти свої ракетоносії.

Нагадаємо, ми писали, що українські воїни знищили ворожу РЛС у Криму. Також ми повідомляли, що ГУР уразили російські гелікоптери.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
