ВМС Украины уничтожили катер РФ на Тендровской косе

Пораженный российский катер. Фото: скриншот из видео

Украинские военные моряки уничтожили очередной скоростной катер противника в Черном море. В результате атаки россияне не смогли высадить свой десант на южном побережье.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Реклама

Читайте также:

Сокрушительный удар

По данным ВМС, российское судно пыталось высадить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. В ходе операции катер был уничтожен вместе с экипажем. Семеро захватчиков ликвидированы, еще четверо получили ранения.

Сколько уничтожено

За время полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили не менее 28 кораблей и катеров врага. А также потопили 1 подводную лодку. Сейчас россияне вынуждены скрываться в портах Новороссийска, чтобы уберечь свои ракетоносители.

Напомним, мы писали, что украинские воины уничтожили вражескую РЛС в Крыму. Также мы сообщали, что ГУР поразили российские вертолеты.