Російський флот у Чорному морі змінив тактику — яка небезпека

Російський флот у Чорному морі змінив тактику — яка небезпека

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 12:45
Андрій Риженко пояснив, як українські дрони змінили тактику флоту РФ
Корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: росЗМІ

Атаки українських морських дронів змінили поведінку російських кораблів у Чорному морі. Тепер вони рідко виходять на тривалі рейди й намагаються уникати ризику атаки безпілотників, така тактика ускладнює роботу українським військовим. 

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Читайте також:

Чому Росія не виводить кораблі у Чорне море

За його словами, військові продовжують бити по російських об’єктах у Криму та на морі. Це змусило чорноморський флот РФ кардинально змінити свою тактику. Якщо раніше кораблі тижнями могли перебувати у відкритому морі, то нині вони намагаються діяти максимально швидко й обережно. 

"Вони в море виходять, але зараз набагато обережніші. Якщо корабель виходить на зовнішній рейд, запускає ракети й одразу повертається — це три-чотири години максимум", — зазначив Риженко.

Нова тактика ускладнює роботу військовим

Водночас він зазначив, що така тактика ускладнює знищення російських кораблів. Адже українським морським дронам потрібно значно більше часу, щоб досягнути ворожих баз.

"Морський дрон іде, наприклад, до Новоросійська майже 24 години. Якщо навіть буде інформація про ціль, дуже важко встигнути знайти й уразити її у цей проміжок часу. А крилата ракета долітає туди за 25 хвилин", — пояснив Риженко.

Крім того, росіяни активно працюють над захистом своїх кораблів. Вони залучають різні сили, щоб виявляти й перехоплювати українські дрони ще на переході.

"Вони дуже багато вклали зусиль, щоб наші дрони виявити та перехопити. Для цього застосовують авіацію й невеликі катери, такі як "Раптор" чи "Речонок". Навіть дрони використовують, аби знищувати наші апарати", — наголосив військовий експерт.

Скільки кораблів у порту Новоросійська

За слова експерта зараз у росіян є майже десяток кораблів, з яких вони б'ють по Україні. Попри це, українські військові продовжують адаптуватися та шукати нові тактичні рішення.

"У Новоросійську зараз зосереджені п’ять ракетних кораблів і три підводні човни. Вони продовжують обстрілювати нашу територію. Наші військові адаптуються і шукають нові шляхи, як цю загрозу нейтралізувати", — підсумував Риженко.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму було уражено комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ, який забезпечував управління його підрозділами. Також ми писали, що Росія змушена періодично виводити свої кораблі з Новоросійська через небезпеку атак. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси дрони загроза кораблів
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
