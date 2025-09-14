ВМС України вразили вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ у Криму

Знищення комунікаційного вузла в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Днями в тимчасово окупованому Криму було уражено комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ, який забезпечував управління його підрозділами. Це суттєво послаблює можливості ворога координувати дії в Чорному морі.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомили Військово-морські Сили ЗС України.

Реклама

Читайте також:

В Криму знищили комунікаційний вузол окупантів

За їхніми даними, комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ був уражений у ніч на 11 вересня. Він розташовується на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази у Севастополі.

"Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ", — написали військові.

Військові моряки кажуть, що цей об’єкт відігравав ключову роль у забезпеченні зв’язку та управлінні підрозділами флоту. Його виведення з ладу ускладнює ворогу координацію дій на морі та на узбережжі.

Нагадаємо, українські військові днями біля Новоросійська знищили коштовний корабель росіян. Знищене судно належало до проєкту багатофункціональних кораблів MPSV07. Також ми писали, що Росія намагається зберегти свої кораблі та інфраструктуру, зокрема в порту Новоросійська і біля Кримського мосту, тому на цих об'єктах окупанти посилюють систему ППО.