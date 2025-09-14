Видео
Главная Одесса В Крыму уничтожили важный узел связи Черноморского флота РФ

В Крыму уничтожили важный узел связи Черноморского флота РФ

Дата публикации 14 сентября 2025 09:47
ВМС Украины поразили узел связи Черноморского флота РФ в Крыму
Уничтожение коммуникационного узла в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

На днях во временно оккупированном Крыму был поражен коммуникационный узел черноморского флота РФ, который обеспечивал управление его подразделениями. Это существенно ослабляет возможности врага координировать действия в Черном море.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили Военно-морские Силы ВС Украины.

Читайте также:

В Крыму уничтожили коммуникационный узел оккупантов

По их данным, коммуникационный узел Черноморского флота РФ был поражен в ночь на 11 сентября. Он располагается на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.

"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", — написали военные.

Военные моряки говорят, что этот объект играл ключевую роль в обеспечении связи и управлении подразделениями флота. Его вывод из строя затрудняет врагу координацию действий на море и на побережье.

Напомним, украинские военные на днях возле Новороссийска уничтожили ценный корабль россиян. Уничтоженное судно принадлежало к проекту многофункциональных кораблей MPSV07. Также мы писали, что Россия пытается сохранить свои корабли и инфраструктуру, в частности в порту Новороссийска и возле Крымского моста, поэтому на этих объектах оккупанты усиливают систему ПВО.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
