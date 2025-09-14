ВМС Украины поразили узел связи Черноморского флота РФ в Крыму

В Крыму уничтожили важный узел связи Черноморского флота РФ
На днях во временно оккупированном Крыму был поражен коммуникационный узел черноморского флота РФ, который обеспечивал управление его подразделениями. Это существенно ослабляет возможности врага координировать действия в Черном море.
Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили Военно-морские Силы ВС Украины.
В Крыму уничтожили коммуникационный узел оккупантов
По их данным, коммуникационный узел Черноморского флота РФ был поражен в ночь на 11 сентября. Он располагается на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.
"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", — написали военные.
Военные моряки говорят, что этот объект играл ключевую роль в обеспечении связи и управлении подразделениями флота. Его вывод из строя затрудняет врагу координацию действий на море и на побережье.
Напомним, украинские военные на днях возле Новороссийска уничтожили ценный корабль россиян. Уничтоженное судно принадлежало к проекту многофункциональных кораблей MPSV07. Также мы писали, что Россия пытается сохранить свои корабли и инфраструктуру, в частности в порту Новороссийска и возле Крымского моста, поэтому на этих объектах оккупанты усиливают систему ПВО.
