РФ ховає кораблі подалі від Криму — де саме

РФ ховає кораблі подалі від Криму — де саме

Дата публікації: 17 вересня 2025 15:24
Кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську: супутникові дані
Флот Росії в морі. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

У порту Новоросійська велике скупчення кораблів ворожого флоту. Частину з них пришвартували не у військовій гавані, а біля цивільних причалів. Серед них зафіксовані як ракетоносії, так і патрульні чи розвідувальні судна.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Скупчення кораблів

За даними супутникових знімків, у військовій гавані Новоросійська нині перебувають усі основні сили флоту РФ. Серед них — носії ракет "Калібр": два фрегати проєкту "Адмірал Григорович", три малі ракетні кораблі "Буян-М", три підводні човни "Варшавянка" та підводний човен "Алроса". Окрім цього, пришвартовані патрульні кораблі типу "Василій Биков", великі десантні кораблі "Петро Моргунов", "Тапир", кораблі проєкту 775, а також розвідувальне судно "Приазов’є", кілька малих протичовнових кораблів, ракетні катери та тральщики.

Частину кораблів розмістили біля цивільних причалів за межами військової гавані. Це може бути пов’язано з браком місць для швартування або ж із бажанням розосередити флот. Водночас у гавані відсутнє пошуково-рятувальне судно "Николай Муру".

Знімок зі спутника
Супутниковий знімок порту. Фото: Кримський вітер
Знімок зі спутника
Розташування кораблів у порту. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, ми писали про те, як РФ обходить санкції через море. Також ми повідомляли, що ВМС уразили важливий вузол зв'язку окупантів.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси загроза кораблів Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
