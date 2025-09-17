Кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську: супутникові дані

Флот Росії в морі. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

У порту Новоросійська велике скупчення кораблів ворожого флоту. Частину з них пришвартували не у військовій гавані, а біля цивільних причалів. Серед них зафіксовані як ракетоносії, так і патрульні чи розвідувальні судна.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Скупчення кораблів

За даними супутникових знімків, у військовій гавані Новоросійська нині перебувають усі основні сили флоту РФ. Серед них — носії ракет "Калібр": два фрегати проєкту "Адмірал Григорович", три малі ракетні кораблі "Буян-М", три підводні човни "Варшавянка" та підводний човен "Алроса". Окрім цього, пришвартовані патрульні кораблі типу "Василій Биков", великі десантні кораблі "Петро Моргунов", "Тапир", кораблі проєкту 775, а також розвідувальне судно "Приазов’є", кілька малих протичовнових кораблів, ракетні катери та тральщики.

Частину кораблів розмістили біля цивільних причалів за межами військової гавані. Це може бути пов’язано з браком місць для швартування або ж із бажанням розосередити флот. Водночас у гавані відсутнє пошуково-рятувальне судно "Николай Муру".

Супутниковий знімок порту. Фото: Кримський вітер

Розташування кораблів у порту. Фото: Кримський вітер

