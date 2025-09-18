Відео
Головна Одеса Загроза для Одещини з моря — росіяни випробовують дрони

Загроза для Одещини з моря — росіяни випробовують дрони

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 11:19
Росія готує морські дрони: ситуація в Чорному морі
Російський безпілотний катер. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі нині немає жодного ворожого корабля. Але небезпека зберігається. Росія працює над створенням власних морських дронів. Українські військові уважно стежать за ситуацією та готуються до нових викликів.

Про це в ефірі національного телефорафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Ситуація в морі

Дмитро Плетенчук повідомив, що минула доба на морі пройшла спокійно. В акваторії не зафіксовано ворожих кораблів. За його словами, навіть погодні умови останнім часом були несприятливими для активних дій противника.

"Нема зараз в морі жодних кораблів, ніхто не виходив. В принципі, зараз тихо", — сказав він.

Нова загроза

Плетенчук додав, що Росія намагається створювати власні морські дрони за зразком українських. Втім українські військові готові до таких викликів та готуються до можливих атак новими засобами ворога.

"Такі технологічні рішення потребують тривалих випробувань і усунення недоліків. Це не настільки стрімкий процес, як їм хотілося. Але ми розуміємо це і готуємося до таких небезпек", — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, ми писали, що російський флот змінив тактику у Чорному морі. Також ми повідомляли, що українські воїни уразили важливий вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ. 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
