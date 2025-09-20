Пограничники сбили дроны Shahed над Черным морем - впечатляющее видео

Военный сбивает вражеские цели. Фото: Западное ОТО НГУ

В ночь на 20 сентября над Черным морем пограничники Одесского отряда сбили два вражеских дрона-камикадзе. Благодаря быстрой реакции военных обломки упали в воду, не причинив вреда людям и инфраструктуре.

Видео сбития показало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Сбитие дронов над Одесской областью

Пограничники рассказали, что вражеские аппараты были обнаружены в небе над Черным морем и мгновенно взяты под прицел.

За несколько минут метким огнем оба "шахэда" обезвредили. Их обломки упали в акваторию Черного моря, поэтому гражданские объекты и жители области не пострадали.

Кроме этого еще четыре дрона типа Shahed ликвидировали военнослужащие Военно-Морских сил ВСУ. В командовании подчеркнули, что украинские подразделения действуют слаженно, уничтожая врага на земле, в море и в воздухе.

Военные моряки обезвредили дрон ночью. Фото: ВМС ВСУ

В целом, по официальным данным Воздушного командования "Юг" в ночь на 20 сентября 2025 года силы ПВО на юге Украины уничтожили и подавили 33 вражеских дрона — ударные "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Сколько целей сбито за сутки. Фото: Воздушное командование "Юг"

Кроме того, российские войска нанесли удар по Николаевщине баллистической ракетой "Искандер-М". А накануне, 19 сентября, наши защитники сбили девять ударных БпЛА противника.

Сколько Россия запустила шахедов и ракет за ночь

Напомним, что в течение всей ночи Украина находилась под массированным российским обстрелом. В общем оккупанты применили 40 ракет — крылатых и баллистических и около 580 дронов различных типов. Оккупанты атаковали инфраструктуру Одесской области, Днепровщины, Николаевщины, Черниговщины, Запорожья, а также общин Полтавской, Киевской, Сумской и Харьковской областей.