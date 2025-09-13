Видео сбивания дронов Shahed в Одесской области

Появилось видео, как ночью сбивали российские дроны над Одесчиной
В Одесской области пограничники сняли видео сбития российского дрона. Несмотря на темноту и сложные погодные условия, цель удалось точно поразить — обломки беспилотника упали в море.
Видео сбития показало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Сбивание дронов над Одесской областью
По их данным, в Белгород-Днестровском районе огневая группа пограничников сбила дрон-камикадзе "Shahed-136/131".
Еще один "Shahed" ликвидировали военнослужащие Военно-Морских Сил. В командовании подчеркнули, что украинские подразделения действуют слаженно, уничтожая врага на земле, в море и в воздухе.
Сколько всего сбили дронов ночью
По официальным данным Воздушного командования "Юг", ночь на 13 сентября выдалась напряженной: силы противовоздушной обороны сбили и подавили семь ударных дронов типа "Shahed" и аппаратов-имитаторов. Днем ранее были ликвидированы еще три "Шахеда", разведывательный БпЛА и пять ударных дронов противника.
Российские оккупанты также нанесли авиаудар по Херсонщине, применив авиабомбы КАБ.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай не стремится прекратить российские атаки, а тем более всю войну. Также мы писали, что Дональд Трамп озвучил условия, при которых готов ввести жесткие санкции против России.
Читайте Новини.LIVE!