Видео сбивания дронов Shahed в Одесской области

Военные сбивают дроны. Фото: facebook/NGUmainpage

В Одесской области пограничники сняли видео сбития российского дрона. Несмотря на темноту и сложные погодные условия, цель удалось точно поразить — обломки беспилотника упали в море.

Видео сбития показало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Сбивание дронов над Одесской областью

По их данным, в Белгород-Днестровском районе огневая группа пограничников сбила дрон-камикадзе "Shahed-136/131".

Пограничники сбили дрон над Одесской областью. Фото: ГПСУ

Еще один "Shahed" ликвидировали военнослужащие Военно-Морских Сил. В командовании подчеркнули, что украинские подразделения действуют слаженно, уничтожая врага на земле, в море и в воздухе.

Военные моряки обезвредили дрон ночью. Фото: ВМС ВСУ

Сколько всего сбили дронов ночью

По официальным данным Воздушного командования "Юг", ночь на 13 сентября выдалась напряженной: силы противовоздушной обороны сбили и подавили семь ударных дронов типа "Shahed" и аппаратов-имитаторов. Днем ранее были ликвидированы еще три "Шахеда", разведывательный БпЛА и пять ударных дронов противника.

Сколько целей сбито за сутки. Фото: Воздушное командование "Юг"

Российские оккупанты также нанесли авиаудар по Херсонщине, применив авиабомбы КАБ.

