Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Появилось видео, как ночью сбивали российские дроны над Одесчиной

Появилось видео, как ночью сбивали российские дроны над Одесчиной

Дата публикации 13 сентября 2025 14:50
Видео сбивания дронов Shahed в Одесской области
Военные сбивают дроны. Фото: facebook/NGUmainpage

В Одесской области пограничники сняли видео сбития российского дрона. Несмотря на темноту и сложные погодные условия, цель удалось точно поразить — обломки беспилотника упали в море.

Видео сбития показало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Сбивание дронов над Одесской областью

По их данным, в Белгород-Днестровском районе огневая группа пограничников сбила дрон-камикадзе "Shahed-136/131".

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною - фото 1
Пограничники сбили дрон над Одесской областью. Фото: ГПСУ

Еще один "Shahed" ликвидировали военнослужащие Военно-Морских Сил. В командовании подчеркнули, что украинские подразделения действуют слаженно, уничтожая врага на земле, в море и в воздухе.

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною - фото 2
Военные моряки обезвредили дрон ночью. Фото: ВМС ВСУ

Сколько всего сбили дронов ночью

По официальным данным Воздушного командования "Юг", ночь на 13 сентября выдалась напряженной: силы противовоздушной обороны сбили и подавили семь ударных дронов типа "Shahed" и аппаратов-имитаторов. Днем ранее были ликвидированы еще три "Шахеда", разведывательный БпЛА и пять ударных дронов противника.

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною - фото 3
Сколько целей сбито за сутки. Фото: Воздушное командование "Юг"

Российские оккупанты также нанесли авиаудар по Херсонщине, применив авиабомбы КАБ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Китай не стремится прекратить российские атаки, а тем более всю войну. Также мы писали, что Дональд Трамп озвучил условия, при которых готов ввести жесткие санкции против России.

Одесса пограничники Одесская область Новости Одессы ПВО дроны
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
