Відео збиття дронів Shahed на Одещині

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною
На Одещині прикордонники зняли відео збиття російського дрона. Попри темряву та складні погодні умови, ціль вдалося точно уразити — уламки безпілотника впали у море.
Відео збиття показало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Збиття дронів над Одещиною
За їхніми даними, у Білгород-Дністровському районі вогнева група прикордонників збила дрон-камікадзе Shahed-136/131.
Ще один Shahed ліквідували військовослужбовці Військово-Морських сил. У командуванні підкреслили, що українські підрозділи діють злагоджено, знищуючи ворога на землі, в морі та в повітрі.
Скільки загалом збили дронів уночі
За офіційними даними Повітряного командування "Південь", ніч на 13 вересня видалася напруженою: сили протиповітряної оборони збили та придушили сім ударних дронів типу Shahed і апаратів-імітаторів. Днем раніше було ліквідовано ще три "Шахеди", розвідувальний БпЛА та п’ять ударних дронів противника.
Російські окупанти також завдали авіаудару по Херсонщині, застосувавши авіабомби КАБ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай не прагне припинити російські атаки, а тим більше всю війну. Також ми писали, що Дональд Трамп озвучив умови, за яких готовий ввести жорсткі санкції проти Росії.
