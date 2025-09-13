Відео збиття дронів Shahed на Одещині

Військові збивають дрони. Фото: facebook/NGUmainpage

На Одещині прикордонники зняли відео збиття російського дрона. Попри темряву та складні погодні умови, ціль вдалося точно уразити — уламки безпілотника впали у море.

Відео збиття показало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Збиття дронів над Одещиною

За їхніми даними, у Білгород-Дністровському районі вогнева група прикордонників збила дрон-камікадзе Shahed-136/131.

Прикордонники збили дрон над Одещиною. Фото: ДПСУ

Ще один Shahed ліквідували військовослужбовці Військово-Морських сил. У командуванні підкреслили, що українські підрозділи діють злагоджено, знищуючи ворога на землі, в морі та в повітрі.

Військові моряки знешкодили дрон уночі. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки загалом збили дронів уночі

За офіційними даними Повітряного командування "Південь", ніч на 13 вересня видалася напруженою: сили протиповітряної оборони збили та придушили сім ударних дронів типу Shahed і апаратів-імітаторів. Днем раніше було ліквідовано ще три "Шахеди", розвідувальний БпЛА та п’ять ударних дронів противника.

Скільки цілей збито за добу. Фото: Повітряне командування "Південь"

Російські окупанти також завдали авіаудару по Херсонщині, застосувавши авіабомби КАБ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай не прагне припинити російські атаки, а тим більше всю війну. Також ми писали, що Дональд Трамп озвучив умови, за яких готовий ввести жорсткі санкції проти Росії.