Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
З'явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 14:50
Відео збиття дронів Shahed на Одещині
Військові збивають дрони. Фото: facebook/NGUmainpage

На Одещині прикордонники зняли відео збиття російського дрона. Попри темряву та складні погодні умови, ціль вдалося точно уразити — уламки безпілотника впали у море.

Відео збиття показало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Збиття дронів над Одещиною

За їхніми даними, у Білгород-Дністровському районі вогнева група прикордонників збила дрон-камікадзе Shahed-136/131.

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною - фото 1
Прикордонники збили дрон над Одещиною. Фото: ДПСУ

Ще один Shahed ліквідували військовослужбовці Військово-Морських сил. У командуванні підкреслили, що українські підрозділи діють злагоджено, знищуючи ворога на землі, в морі та в повітрі.

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною - фото 2
Військові моряки знешкодили дрон уночі. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки загалом збили дронів уночі

За офіційними даними Повітряного командування "Південь", ніч на 13 вересня видалася напруженою: сили протиповітряної оборони збили та придушили сім ударних дронів типу Shahed і апаратів-імітаторів. Днем раніше було ліквідовано ще три "Шахеди", розвідувальний БпЛА та п’ять ударних дронів противника.

З’явилося відео, як вночі збивали російські дрони над Одещиною - фото 3
Скільки цілей збито за добу. Фото: Повітряне командування "Південь" 

Російські окупанти також завдали авіаудару по Херсонщині, застосувавши авіабомби КАБ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай не прагне припинити російські атаки, а тим більше всю війну. Також ми писали, що Дональд Трамп озвучив умови, за яких готовий ввести жорсткі санкції проти Росії.

Одеса прикордонники Одеська область Новини Одеси ППО дрони
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
