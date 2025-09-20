Прикордонники збили дрони Shahed над Чорним морем — вражаюче відео

Військовий збиває ворожі цілі. Фото: Західне ОТО НГУ

У ніч проти 20 вересня над Чорним морем прикордонники Одеського загону збили два ворожі дрони-камікадзе. Завдяки швидкій реакції військових уламки впали у воду, не завдавши шкоди людям та інфраструктурі.

Відео збиття показало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Збиття дронів над Одещиною

Прикордонники розповіли, що ворожі апарати були виявлені в небі над Чорним морем і миттєво взяті під приціл.

За кілька хвилин влучним вогнем обидва "шахеди" знешкодили. Їх уламки впали в акваторію Чорного моря, тож цивільні об’єкти та жителі області не постраждали.

Окрім цього ще чотири дрони типу Shahed ліквідували військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ. У командуванні підкреслили, що українські підрозділи діють злагоджено, знищуючи ворога на землі, в морі та в повітрі.

Військові моряки знешкодили дрон уночі. Фото: ВМС ЗСУ

Загалом, за офіційними даними Повітряного командування "Південь" у ніч на 20 вересня 2025 року сили ППО на півдні України знищили та подавили 33 ворожі дрони — ударні "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.

Скільки цілей збито за добу. Фото: Повітряне командування "Південь"

Крім того, російські війська завдали удару по Миколаївщині балістичною ракетою "Іскандер-М". А напередодні, 19 вересня, наші захисники збили дев’ять ударних БпЛА противника.

Скільки Росія запустила шахедів та ракет за ніч

Нагадаємо, що протягом усієї ночі Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Загалом окупанти застосували 40 ракет — крилатих та балістичних та близько 580 дронів різних типів. Окупанти атакували інфраструктуру Одеської області, Дніпровщини, Миколаївщини, Чернігівщини, Запоріжжя, а також громад Полтавської, Київської, Сумської й Харківської областей.