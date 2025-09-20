Стало відомо, що було ціллю росіян під час атаки на Одещину

Обстріл Одеської області у ніч на 20 вересня. Фото: ДСНС Одещини

Вночі 20 вересня російські безпілотники атакували Білгород-Дністровський район. Внаслідок удару зруйновано будівлю фермерського господарства та пошкоджено складські приміщення.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Атака на Білгород-Дністровський район

Слідство встановило, що вночі 20 вересня збройні сили РФ завдали удару безпілотниками по території Білгород-Дністровського району.

Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю фермерського господарства площею близько 1000 кв. м. Частково пошкоджені складські приміщення іншого господарства та сільськогосподарська техніка.

Атака на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Постраждалі унаслідок атаки

За офіційними даними, від обстрілу ніхто не постраждав. За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, на місці працюють прокурори, співробітники СБУ та поліція. За процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

