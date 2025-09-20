Відео
Головна Одеса Росіяни атакували Одеську область — з'явилися фото наслідків

Росіяни атакували Одеську область — з'явилися фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 09:00
Атака на Одещину — пожежа на складі фермерського господарства
Нічний обстріл Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

В ніч на 20 вересня росіяни знову обстріляли Одеську область. Пожежа спалахнула на складі фермерського господарства, де зберігалася техніка. 

Фото з місця події, де видно масштаби руйнувань оприлюднили у суботу, 20 вересня, в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:
Фото наслідків на Одеські область
Пожежа на складах в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Атака на Одеську область — наслідки

За їхніми даними внаслідок ворожої атаки в одному з районів Одеської області зайнялося складське приміщення фермерського господарства. Вогонь охопив будівлю, де зберігалася сільськогосподарська техніка, частину складу зруйновано.

Вогонь на складі в Одеській області. Фото: ДСНС
Вогонь на Одещині на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини
Вигоріла вщент будівня на Одещині. Фото: ДСНС
На Одещині вигоріла вщент будівля через обстріл. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники загасили пожежу

На місце оперативно прибули рятувальники. До гасіння було залучено одну одиницю техніки та чотирьох вогнеборців від ДСНС, а також дві машини й чотири бійці з місцевих пожежних команд сіл Лиман і Приморське.

Вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Рятувальники зі шлангом. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини
Рятувальник поливає вогонь водою. Фото: ДСНС
Рятувальник гасить вогонь на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок ударів безпілотників і ракет одна людина загинула, виникли масштабні пожежі. Також російська армія атакувала Київську область, загарбники били дронами та ракетами. 

Одеса пожежа Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
