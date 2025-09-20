Атака на Одещину — пожежа на складі фермерського господарства

Росіяни атакували Одеську область — з'явилися фото наслідків
В ніч на 20 вересня росіяни знову обстріляли Одеську область. Пожежа спалахнула на складі фермерського господарства, де зберігалася техніка.
Фото з місця події, де видно масштаби руйнувань оприлюднили у суботу, 20 вересня, в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Атака на Одеську область — наслідки
За їхніми даними внаслідок ворожої атаки в одному з районів Одеської області зайнялося складське приміщення фермерського господарства. Вогонь охопив будівлю, де зберігалася сільськогосподарська техніка, частину складу зруйновано.
Рятувальники загасили пожежу
На місце оперативно прибули рятувальники. До гасіння було залучено одну одиницю техніки та чотирьох вогнеборців від ДСНС, а також дві машини й чотири бійці з місцевих пожежних команд сіл Лиман і Приморське.
Вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок ударів безпілотників і ракет одна людина загинула, виникли масштабні пожежі. Також російська армія атакувала Київську область, загарбники били дронами та ракетами.
