Атака на Одещину — пожежа на складі фермерського господарства

Нічний обстріл Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

В ніч на 20 вересня росіяни знову обстріляли Одеську область. Пожежа спалахнула на складі фермерського господарства, де зберігалася техніка.

Фото з місця події, де видно масштаби руйнувань оприлюднили у суботу, 20 вересня, в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа на складах в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Атака на Одеську область — наслідки

За їхніми даними внаслідок ворожої атаки в одному з районів Одеської області зайнялося складське приміщення фермерського господарства. Вогонь охопив будівлю, де зберігалася сільськогосподарська техніка, частину складу зруйновано.

Вогонь на Одещині на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині вигоріла вщент будівля через обстріл. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники загасили пожежу

На місце оперативно прибули рятувальники. До гасіння було залучено одну одиницю техніки та чотирьох вогнеборців від ДСНС, а також дві машини й чотири бійці з місцевих пожежних команд сіл Лиман і Приморське.

Вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник гасить вогонь на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

