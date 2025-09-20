Видео
Россияне атаковали Одесскую область — появились фото последствий

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 09:00
Атака в Одесской области - пожар на складе фермерского хозяйства
Ночной обстрел Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 20 сентября россияне снова обстреляли Одесскую область. Пожар вспыхнул на складе фермерского хозяйства, где хранилась техника.

Фото с места происшествия, где видны масштабы разрушений обнародовали в субботу, 20 сентября, в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Атака на Одесскую область — последствия

По их данным в результате вражеской атаки в одном из районов Одесской области занялось складское помещение фермерского хозяйства. Огонь охватил здание, где хранилась сельскохозяйственная техника, часть склада разрушена.

З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на Одеську область - фото 1
Пожар на складах в одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области
З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на Одеську область - фото 2
Огонь в Одесской области на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области
З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на Одеську область - фото 3
В Одесской области выгорело дотла здание из-за обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели потушили пожар

На место оперативно прибыли спасатели. К тушению были привлечены одна единица техники и четыре пожарных от ГСЧС, а также две машины и четыре бойца из местных пожарных команд сел Лиман и Приморское.

Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать. По данным спасателей, никто не пострадал.

З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на Одеську область - фото 4
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на Одеську область - фото 5
Спасатель тушит огонь на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, на Днепропетровщине в результате ударов беспилотников и ракет один человек погиб, возникли масштабные пожары. Также российская армия атаковала Киевскую область, захватчики били дронами и ракетами.

Одесса пожар Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
