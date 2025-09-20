Атака в Одесской области - пожар на складе фермерского хозяйства

Россияне атаковали Одесскую область — появились фото последствий
В ночь на 20 сентября россияне снова обстреляли Одесскую область. Пожар вспыхнул на складе фермерского хозяйства, где хранилась техника.
Фото с места происшествия, где видны масштабы разрушений обнародовали в субботу, 20 сентября, в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Атака на Одесскую область — последствия
По их данным в результате вражеской атаки в одном из районов Одесской области занялось складское помещение фермерского хозяйства. Огонь охватил здание, где хранилась сельскохозяйственная техника, часть склада разрушена.
Спасатели потушили пожар
На место оперативно прибыли спасатели. К тушению были привлечены одна единица техники и четыре пожарных от ГСЧС, а также две машины и четыре бойца из местных пожарных команд сел Лиман и Приморское.
Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать. По данным спасателей, никто не пострадал.
Напомним, на Днепропетровщине в результате ударов беспилотников и ракет один человек погиб, возникли масштабные пожары. Также российская армия атаковала Киевскую область, захватчики били дронами и ракетами.
