Атака в Одесской области - пожар на складе фермерского хозяйства

Ночной обстрел Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 20 сентября россияне снова обстреляли Одесскую область. Пожар вспыхнул на складе фермерского хозяйства, где хранилась техника.

Фото с места происшествия, где видны масштабы разрушений обнародовали в субботу, 20 сентября, в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Атака на Одесскую область — последствия

По их данным в результате вражеской атаки в одном из районов Одесской области занялось складское помещение фермерского хозяйства. Огонь охватил здание, где хранилась сельскохозяйственная техника, часть склада разрушена.

Пожар на складах в одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Огонь в Одесской области на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области выгорело дотла здание из-за обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели потушили пожар

На место оперативно прибыли спасатели. К тушению были привлечены одна единица техники и четыре пожарных от ГСЧС, а также две машины и четыре бойца из местных пожарных команд сел Лиман и Приморское.

Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать. По данным спасателей, никто не пострадал.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель тушит огонь на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, на Днепропетровщине в результате ударов беспилотников и ракет один человек погиб, возникли масштабные пожары. Также российская армия атаковала Киевскую область, захватчики били дронами и ракетами.