Главная Одесса Обстрел Одесчины — стало известно, куда ударила российская армия

Обстрел Одесчины — стало известно, куда ударила российская армия

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 10:00
Стало известно, что было целью россиян во время атаки на Одесскую область
Обстрел Одесской области в ночь на 20 сентября. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью 20 сентября российские беспилотники атаковали Белгород-Днестровский район. В результате удара разрушено здание фермерского хозяйства и повреждены складские помещения.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Атака на Белгород-Днестровский район

Следствие установило, что ночью 20 сентября вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотниками по территории Белгород-Днестровского района.

В результате атаки полностью разрушено здание фермерского хозяйства площадью около 1000 кв. м. Частично повреждены складские помещения другого хозяйства и сельскохозяйственная техника.

Пожежа на фермерському господарстві. Фото: Одеська обласна прокуратура
Атака на Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура

Пострадавшие в результате атаки

По официальным данным, от обстрела никто не пострадал. По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, на месте работают прокуроры, сотрудники СБУ и полиция. Под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область и убили мужчину 1979 года рождения. Также мы писали, что в Днепре возросло количество пострадавших в результате российского обстрела, известно о 26 пострадавших.

