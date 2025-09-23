Россияне могут зайти в Одесскую область из Молдовы — заявление Майи Санду

Майя Санду. Фото: APA

Россия тратит сотни миллионов евро для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Если РФ удастся захватить власть, от этого пострадают не только молдаване, а и жители других стран, в частности Украины.

Об этом в обращении к нации в понедельник, 22 сентября, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Реклама

Читайте также:

Что грозит Одесской области

Молдовский лидер отметила, что россияне покупают голоса избирателей и создают пропагандистские ресурсы. От захвата власти Россией пострадают все молдаване, независимо от того, за кого они голосовали.

"Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские средства остановятся на Пруте. Свобода прессы может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для вторжения в Одесскую область. Приднестровье будет дестабилизировано. Это их планы, и они открыто об этом говорят", — заявила Майя Санду.

Ранее спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук предупредил об опасности в Черном море. В акватории могут появляться мины.

Напомним, Майя Санду еще в июне сообщала, что РФ планирует разместить в Молдове свои войска. Такое произойдет, если на выборах победят пророссийские силы.