Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російські фейки — окупанти знову брешуть про НАТО в Одесі

Російські фейки — окупанти знову брешуть про НАТО в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 16:28
Заява РФ про війська НАТО в Одесі та тиск на Придністров’я
Польські солдати на навчаннях. Фото ілюстративне: Організація Північноатлантичного договору

Російська зовнішня розвідка знову заговорила про "плани НАТО". У Кремлі стверджують, що військові альянсу нібито готуються розміститися в Одеській області, щоб тиснути на Придністров’я. Подібні гучні заяви з’являються напередодні виборів у Молдові й супроводжуються звинуваченнями на адресу Європи та Румунії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Черговий фейк

Російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Захід нібито готується "окупувати" Молдову. За їхньою версією, в Румунії біля кордонів країни вже концентруються підрозділи НАТО, а частину сил планують розмістити в Одеській області для тиску на Придністров’я. Ба більше, у відомстві навіть повідомили, що "перша група військових уже прибула в Одесу". У Росії переконують, що ЄС і Брюссель не відмовляться від своїх планів навіть у випадку прозорих виборів у Молдові.

Пропагандисти також просувають тезу, що Європа нібито "вирішила зіграти на маленькій Молдові", уникаючи прямого зіткнення з Росією. Це звинувачення збіглося в часі з заявою президентки Молдови Маї Санду. Вона раніше попередила: у випадку перемоги проросійських сил саме Молдова може стати плацдармом для поширення впливу Москви на Одещину.

Нагадаємо, ми писали, що Молдова може стати наступною ціллю РФ після Польщі. Також ми повідомляли, що НАТО звинуватило Росію в ескалації.

Одеса НАТО фейки Одеська область Новини Одеси Росія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації