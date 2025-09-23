Польські солдати на навчаннях. Фото ілюстративне: Організація Північноатлантичного договору

Російська зовнішня розвідка знову заговорила про "плани НАТО". У Кремлі стверджують, що військові альянсу нібито готуються розміститися в Одеській області, щоб тиснути на Придністров’я. Подібні гучні заяви з’являються напередодні виборів у Молдові й супроводжуються звинуваченнями на адресу Європи та Румунії.

Черговий фейк

Російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Захід нібито готується "окупувати" Молдову. За їхньою версією, в Румунії біля кордонів країни вже концентруються підрозділи НАТО, а частину сил планують розмістити в Одеській області для тиску на Придністров’я. Ба більше, у відомстві навіть повідомили, що "перша група військових уже прибула в Одесу". У Росії переконують, що ЄС і Брюссель не відмовляться від своїх планів навіть у випадку прозорих виборів у Молдові.

Пропагандисти також просувають тезу, що Європа нібито "вирішила зіграти на маленькій Молдові", уникаючи прямого зіткнення з Росією. Це звинувачення збіглося в часі з заявою президентки Молдови Маї Санду. Вона раніше попередила: у випадку перемоги проросійських сил саме Молдова може стати плацдармом для поширення впливу Москви на Одещину.

Нагадаємо, ми писали, що Молдова може стати наступною ціллю РФ після Польщі. Також ми повідомляли, що НАТО звинуватило Росію в ескалації.