Отопительный сезон в Николаеве 2025: готовность и проблемы

В Николаевской области подготовка к отопительному сезону почти подошла к концу. В самом областном центре завершаются последние работы на нескольких котельных, а также устанавливают резервные источники тепла на случай атак. Несмотря на кадровые трудности — зиму город встретит с теплом.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Подготовка к отопительному сезону

По словам главы Николаевской ОГА, по состоянию на конец сентября готовность к отопительному сезону составляет более 95%. Сейчас завершаются работы на восьми котельных, их должны сдать до 15 октября. Кроме основных мощностей, в городе устанавливают резервные источники питания. Дополнительное оборудование сможет поддержать подачу тепла даже в случае вражеских ударов по инфраструктуре. В 2022 году Николаев пережил лишь один серьезный случай отключения тепла, когда ракеты повредили ТЭЦ, и более 100 тысяч человек остались без отопления на двое суток.

"Даже при атаках россиян тепло в городе будет. Мы также готовы помочь жителям прилегающих территорий, если там возникнут сложности", — отметил Ким.

Нехватка работников

Что касается проблем с кадрами, то, по словам Виталия Кима, они связаны не столько с мобилизацией, сколько с оттоком специалистов в более безопасные регионы. На предприятиях ощущается нехватка слесарей, сварщиков и других квалифицированных работников. Частично ситуацию спасает обучение женщин мужским профессиям, в частности водителей и технических специалистов. Он уверяет, что несмотря на все трудности, в Николаеве зимой тепло будет.

"Одной из главных проблем Николаевщины является отсутствие квалифицированных кадров. Многие специалисты выезжают в более безопасные регионы и находят там работу. Это не связано с мобилизацией, а с ситуацией с безопасностью. К сожалению, отток интеллектуального потенциала продолжается, и это большая проблема", — подытожил глава ОВА.

