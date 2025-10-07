Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стало известно когда на Одесчине батареи в домах станут теплыми

Стало известно когда на Одесчине батареи в домах станут теплыми

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:46
Подготовка Одесской области к отопительному сезону 2025 года
Пенсионерка проверяет тепло в батареях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области активно идет подготовка к отопительному сезону, проверяют системы, генераторы и резервы топлива. Кроме того, идет проверка больниц и школ к началу сезона. Однако точной даты старта пока нет.

Об этом во время брифинга сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Старт отопительного сезона

В этом году подход к запуску отопления остается стандартным. Его будут включать при низких температурах, когда суточная температура воздуха не поднимается выше +8 С°. Эта схема действует уже не один год.

"Пока необходимости включать отопление нет, температура позволяет отложить старт", — отметил Олег Кипер.

Подготовка к сезону

Кипер добавил, что школы, детские сады и больницы обеспечены генераторами и резервами топлива на 5-6 суток. Также уточняют возможность увеличить этот запас, чтобы в случае необходимости объекты критической инфраструктуры могли работать дольше.

Особое внимание уделяется человеческому фактору и прошлым ошибкам. Цель — удостовериться, что каждый объект готов к любым вызовам зимнего периода.

"Мы анализируем все недостатки прошлых сезонов, чтобы на этот раз быть готовыми на 100%",— добавил Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что отопительный сезон будет непростым из-за постоянных угроз со стороны врага. Поэтому готовность и экономия энергоресурсов остаются приоритетами.

Напомним, мы писали о том, будет ли Николаев зимой с теплом. Также мы сообщали, что о том, какие тарифы на отопление ждут одесситов.

Одесса отопительный сезон теплосеть Одесская область Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации