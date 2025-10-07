Подготовка Одесской области к отопительному сезону 2025 года

Стало известно когда на Одесчине батареи в домах станут теплыми
В Одесской области активно идет подготовка к отопительному сезону, проверяют системы, генераторы и резервы топлива. Кроме того, идет проверка больниц и школ к началу сезона. Однако точной даты старта пока нет.
Об этом во время брифинга сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Старт отопительного сезона
В этом году подход к запуску отопления остается стандартным. Его будут включать при низких температурах, когда суточная температура воздуха не поднимается выше +8 С°. Эта схема действует уже не один год.
"Пока необходимости включать отопление нет, температура позволяет отложить старт", — отметил Олег Кипер.
Подготовка к сезону
Кипер добавил, что школы, детские сады и больницы обеспечены генераторами и резервами топлива на 5-6 суток. Также уточняют возможность увеличить этот запас, чтобы в случае необходимости объекты критической инфраструктуры могли работать дольше.
Особое внимание уделяется человеческому фактору и прошлым ошибкам. Цель — удостовериться, что каждый объект готов к любым вызовам зимнего периода.
"Мы анализируем все недостатки прошлых сезонов, чтобы на этот раз быть готовыми на 100%",— добавил Кипер.
Глава ОВА подчеркнул, что отопительный сезон будет непростым из-за постоянных угроз со стороны врага. Поэтому готовность и экономия энергоресурсов остаются приоритетами.
