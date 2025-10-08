Николаевщина готова к зиме и возможным отключениям света

Николаевский горсовет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После трех лет полномасштабной войны Николаевщина имеет значительный опыт и запасы, чтобы пережить возможные энергетические трудности зимой. Область не только обеспечивает себя, но и поставляет электроэнергию другим регионам. Но из-за новых ударов россиян по энергетической инфраструктуре ситуация может осложниться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ситуация с энергосистемой

По словам Кима, Николаевщина в течение трех лет жила в условиях постоянных обстрелов, но именно это заставило регион стать более подготовленным к любым чрезвычайным ситуациям. За это время в области создали большие запасы генераторов — более трех тысяч, топлива и запчастей для трансформаторов. Также местная энергосистема научилась быстро переключаться в случае отключений.

"Мы производим более четырех гигаватт электричества и отдаем другим областям. Это важно понимать: даже под ударами мы остаемся частью энергосистемы страны, которую нельзя отсоединить", — отметил глава ОГА.

Угроза для энергетики

Впрочем, угрозы остаются. Российские дроны и ракеты стали более точными, поэтому удары по энергетическим и газораспределительным объектам несут большие риски. По словам местных энергетиков, враг целенаправленно атакует системы, которые влияют на логистику и производство электричества.

"Мы научились не просто выживать — а планировать развитие даже под обстрелами. У нас есть запасы, резервы, понимание процессов. Поэтому сейчас, когда другие только готовятся к зиме, мы уже готовы ее встречать", — подытожил он.

