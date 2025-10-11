Моніторинг Сухого лиману — який стан води та морських біоресурсів

Перевірка Сухого лиману. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

У південному Причорномор’ї триває моніторинг стану водойм. Цього разу фахівці досліджували Сухий лиман. Вони перевірили якість води, відібрали біологічні проби й оцінили стан мідії на експериментальній фермі.

Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Дослідження мідій в Сухому лимані. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Моніторинг Сухого лиману під Одесою

Фахівці Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства спільно з Одеським рибоохоронним виміряли гідрологічні показники, взяли гідробіологічні проби та перевірили стан мідій, які вирощуються на експериментальній фермі у третьому басейні лиману.

Які результати перевірки

Як стверджують науковці, результати дослідження засвідчили, що стан природної кормової бази залишається стабільним. За словами вчених, цього достатньо для формування запасів водних біоресурсів і подальшого вирощування молюсків.

"Стан усіх компонентів природної кормової бази (фітопланктону, зоопланктону та бентосу) в середній частині Сухого лиману є достатнім для формування тут запасів водних біоресурсів і вирощування молюсків", — зазначили в агентстві.

Результати моніторингу Сухого лиману. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Зазначимо, що Сухий лиман вважається лиманом відкритого типу — фактично це глибоководна морська затока. Його значення для екосистеми Чорного моря велике, адже тут мешкає близько 23 видів морських біоресурсів, серед яких чорноморські кефалі, бички, шпрот, хамса й креветки.

