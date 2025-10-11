Відео
Україна
Головна Одеса Науковці перевірили Сухий лиман під Одесою — що знайшли у воді

Науковці перевірили Сухий лиман під Одесою — що знайшли у воді

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 10:23
Моніторинг Сухого лиману — який стан води та морських біоресурсів
Перевірка Сухого лиману. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

У південному Причорномор’ї триває моніторинг стану водойм. Цього разу фахівці досліджували Сухий лиман. Вони перевірили якість води, відібрали біологічні проби й оцінили стан мідії на експериментальній фермі. 

Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Мідії в Сухому лимані
Дослідження мідій в Сухому лимані. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Моніторинг Сухого лиману під Одесою

Фахівці Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства спільно з Одеським рибоохоронним виміряли гідрологічні показники, взяли гідробіологічні проби та перевірили стан мідій, які вирощуються на експериментальній фермі у третьому басейні лиману.

Які результати перевірки

Як стверджують науковці, результати дослідження засвідчили, що стан природної кормової бази залишається стабільним. За словами вчених, цього достатньо для формування запасів водних біоресурсів і подальшого вирощування молюсків.

"Стан усіх компонентів природної кормової бази (фітопланктону, зоопланктону та бентосу) в середній частині Сухого лиману є достатнім для формування тут запасів водних біоресурсів і вирощування молюсків", — зазначили в агентстві. 

Біоресурси Сухого лиману
Результати моніторингу Сухого лиману. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Зазначимо, що Сухий лиман вважається лиманом відкритого типу — фактично це глибоководна морська затока. Його значення для екосистеми Чорного моря велике, адже тут мешкає близько 23 видів морських біоресурсів, серед яких чорноморські кефалі, бички, шпрот, хамса й креветки.

Нагадаємо, після аномальної зливи 30 вересня в Одесі вулиця Рибальська балка зазнала масштабних руйнувань, фахівці перевіряють законність забудов уздовж балки. Також ми писали, як одеситам отримати компенсації після стихії.

Одеса природа Одеська область вода Новини Одеси риба
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
