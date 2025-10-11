Моніторинг Сухого лиману — який стан води та морських біоресурсів

Науковці перевірили Сухий лиман під Одесою — що знайшли у воді
У південному Причорномор’ї триває моніторинг стану водойм. Цього разу фахівці досліджували Сухий лиман. Вони перевірили якість води, відібрали біологічні проби й оцінили стан мідії на експериментальній фермі.
Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
Моніторинг Сухого лиману під Одесою
Фахівці Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства спільно з Одеським рибоохоронним виміряли гідрологічні показники, взяли гідробіологічні проби та перевірили стан мідій, які вирощуються на експериментальній фермі у третьому басейні лиману.
Які результати перевірки
Як стверджують науковці, результати дослідження засвідчили, що стан природної кормової бази залишається стабільним. За словами вчених, цього достатньо для формування запасів водних біоресурсів і подальшого вирощування молюсків.
"Стан усіх компонентів природної кормової бази (фітопланктону, зоопланктону та бентосу) в середній частині Сухого лиману є достатнім для формування тут запасів водних біоресурсів і вирощування молюсків", — зазначили в агентстві.
Зазначимо, що Сухий лиман вважається лиманом відкритого типу — фактично це глибоководна морська затока. Його значення для екосистеми Чорного моря велике, адже тут мешкає близько 23 видів морських біоресурсів, серед яких чорноморські кефалі, бички, шпрот, хамса й креветки.
Нагадаємо, після аномальної зливи 30 вересня в Одесі вулиця Рибальська балка зазнала масштабних руйнувань, фахівці перевіряють законність забудов уздовж балки. Також ми писали, як одеситам отримати компенсації після стихії.
Читайте Новини.LIVE!