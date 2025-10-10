Відео
Головна Одеса В Одесі перевірять законність забудов у районі затоплення

В Одесі перевірять законність забудов у районі затоплення

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:17
Рибальська балка в Одесі: ліквідація наслідків повені
Наслідки негоди на вулиці Рибальська Балка. Фото: Одеська міська рада

Після аномальної зливи 30 вересня вулиця Рибальська балка зазнала масштабних руйнувань. Потоки води змили ґрунти, пошкодили дороги і створили загрозу для паркану санаторію "Одеський". Фахівці продовжують ліквідацію наслідків стихії та перевіряють законність забудов уздовж балки.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Наслідки негоди

Рибальська балка постраждала найбільше серед одеських вулиць. Стрімкі потоки змили ґрунти та частково зруйнували дорожнє покриття. Місцеві жителі кажуть, що такого рівня повені тут не було десятиліттями. Проблему ускладнили минулорічні роботи невідомих осіб, які зрізали частину схилу для важкої техніки поблизу санаторію. Після зливи існує реальна загроза обвалу паркану здравниці.

Перевірка забудов і правових документів

Перший віцемер Олександр Філатов повідомив, що виявлено порушення щодо передачі земельних ділянок у приватну власність. Йдеться про державні акти 2008 та 2009 років, які фактично надали приватним особам ділянки дороги. Міська влада вже розпочала перевірку всіх документів і готує юридичне оскарження незаконної приватизації землі. Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що закон забороняє приватизацію спільної власності без погодження з органами місцевого самоврядування.

Роботи з відновлення вулиці

Комунальні служби очищують територію від багнюки, сміття та залишків будівель. Паралельно впроваджуються тимчасові рішення для водовідведення. Також триває проєктування нової ділянки колектора, яка забезпечить стабільне функціонування вулиці у майбутньому.

Нагадаємо, ми писали про те, як отримати компенсацію після негоди в Одесі. Також журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи можна було б уникнути потопу.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
