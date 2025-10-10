Рыбацкая балка в Одессе: ликвидация последствий наводнения

Последствия непогоды на улице Рыбальская Балка. Фото: Одесский городской совет

После аномального ливня 30 сентября улица Рыбальская балка подверглась масштабным разрушениям. Потоки воды смыли грунты, повредили дороги и создали угрозу для забора санатория "Одесский". Специалисты продолжают ликвидацию последствий стихии и проверяют законность застроек вдоль балки.



Последствия непогоды

Рыбальская балка пострадала больше всего среди одесских улиц. Стремительные потоки смыли почву и частично разрушили дорожное покрытие. Местные жители говорят, что такого уровня наводнения здесь не было десятилетиями. Проблему усугубили прошлогодние работы неизвестных лиц, которые срезали часть склона для тяжелой техники вблизи санатория. После ливня существует реальная угроза обвала забора здравницы.

Проверка застроек и правовых документов

Первый вице-мэр Александр Филатов сообщил, что выявлены нарушения по передаче земельных участков в частную собственность. Речь идет о государственных актах 2008 и 2009 годов, которые фактически предоставили частным лицам участки дороги. Городские власти уже начали проверку всех документов и готовят юридическое обжалование незаконной приватизации земли. Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что закон запрещает приватизацию общей собственности без согласования с органами местного самоуправления.

Работы по восстановлению улицы

Коммунальные службы очищают территорию от грязи, мусора и остатков зданий. Параллельно внедряются временные решения для водоотведения. Также продолжается проектирование нового участка коллектора, который обеспечит стабильное функционирование улицы в будущем.

