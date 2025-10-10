Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе проверят законность застроек в районе затопления

В Одессе проверят законность застроек в районе затопления

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:17
Рыбацкая балка в Одессе: ликвидация последствий наводнения
Последствия непогоды на улице Рыбальская Балка. Фото: Одесский городской совет

После аномального ливня 30 сентября улица Рыбальская балка подверглась масштабным разрушениям. Потоки воды смыли грунты, повредили дороги и создали угрозу для забора санатория "Одесский". Специалисты продолжают ликвидацию последствий стихии и проверяют законность застроек вдоль балки.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Последствия непогоды

Рыбальская балка пострадала больше всего среди одесских улиц. Стремительные потоки смыли почву и частично разрушили дорожное покрытие. Местные жители говорят, что такого уровня наводнения здесь не было десятилетиями. Проблему усугубили прошлогодние работы неизвестных лиц, которые срезали часть склона для тяжелой техники вблизи санатория. После ливня существует реальная угроза обвала забора здравницы.

Проверка застроек и правовых документов

Первый вице-мэр Александр Филатов сообщил, что выявлены нарушения по передаче земельных участков в частную собственность. Речь идет о государственных актах 2008 и 2009 годов, которые фактически предоставили частным лицам участки дороги. Городские власти уже начали проверку всех документов и готовят юридическое обжалование незаконной приватизации земли. Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что закон запрещает приватизацию общей собственности без согласования с органами местного самоуправления.

Работы по восстановлению улицы

Коммунальные службы очищают территорию от грязи, мусора и остатков зданий. Параллельно внедряются временные решения для водоотведения. Также продолжается проектирование нового участка коллектора, который обеспечит стабильное функционирование улицы в будущем.

Напомним, мы писали о том, как получить компенсацию после непогоды в Одессе. Также журналисты Новости.LIVE спросили у одесситов, можно ли было бы избежать потопа.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы восстановление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации